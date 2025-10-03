Ar verta įsirengti dujinį šildymą

Ar jūsų sklypas patenka į centralizuoto dujotiekio zoną, nesudėtinga pasitikrinti geoinformacinės aplinkos regia.lt svetainėje arba eso.lt svetainėje, skyriuje „Dujofikuoti kvartalai“. Žemėlapiuose ir planuose galima matyti esamų ir planuojamų dujotiekių trasas, tai labai praverčia perkant sklypą. Įvedus gamtines dujas ir įrengus dujinę šildymo sistemą, namo ir sklypo vertė nepalyginamai išauga.
Iš tiesų, dujų kaina padidėjus neapibrėžtumui dėl karo Ukrainoje, buvo išaugusi. Dabar stebima gamtinių ir suskystintų dujų (SGD) kainų mažėjimo tendencija.
Nuo karo Ukrainoje pradžios sparčiai plečiasi suskystintų gamtinių dujų gamyba ir pasiūla. 2025 m. antrojoje pusėje, pradėjus veikti naujiems JAV ir Kataro suskystintų dujų terminalams, papildomai padidėjo metiniai SGD gamybos pajėgumai. Rinkos analitikai teigia, kad galimai formuosis dujų perteklius, kuris turėtų leisti išlaikyti žemas dujų kainas pasaulyje.
Dujų kainą neabejotinai atperka šildymo patogumas, komfortas, švara, automatinis valdymas. Lyginti su kietojo kuro katilu nė neverta. Dujinis šildymas yra beveik autonominis, elektros energijos reikia labai mažai, tad itin naudingas ten, kur dažnai būna elektros energijos tiekimo sutrikimų. Nedidelį elektros energijos poreikį siurblio darbui tenkina net ir mažos galios generatorius. Dujinio šildymo kaina priklauso nuo sunaudoto dujų kiekio, o šis savo ruožtu – nuo namo sandarumo ir apšiltinimo. Kuo šiltesnis namas, kuo mažesni šilumos nuostoliai, tuo pigesnis bus šildymas dujomis.
Dujinio šildymo įrengimas, lyginant su kitais šilumos šaltiniais, kainuoja bene mažiausiai. Nereikia kasmet pirkti ir sandėliuoti malkų ar granulių, semti pelenų ir eikvoti laiką kūrenimui. Nebūtina atskira katilinė, dujinis katilas gali būti patalpintas bet kurioje reikalavimus tenkinančioje patalpoje, net ir kambaryje.
Dujinis šildymas gamtinėmis dujomis kainuoja priklausomai nuo atstumo iki centralizuotos dujotiekio trasos, dujų vamzdyno ilgio nuo sklypo ribos iki namo, dujinio katilo kainos. Visoje Lietuvoje dirbantys UAB „Inžinerijos slėnis“ meistrai sako, kad 2025 m. vidutinė požeminės dujų trasos nutiesimo nuo sklypo ribos iki namo kaina buvo apie 1200 Eur, vidaus dujotiekio įrengimas kainavo apie 700-800 Eur. Tačiau tai vidutinės kainos, jos priklauso nuo daugelio individualių faktorių.
Daugelis šiltų naujos statybos namų savininkų renkasi šilumos siurblį oras vanduo, tačiau jo efektyvumas per didesnius šalčius krenta, todėl, jei tik yra galimybė, apsimoka greta šilumos siurblio įsirengti dujinį šildymą. Yra paskaičiuota, kad tokiu atveju sutaupoma apie 85 proc. dujų.
Jeigu sename name yra kieto kuro katilas, galima kūrenti malkas, o kai reikia išvažiuoti, kai paspaudžia didesni šalčiai arba nėra laiko kūrenimui įrengiamas dujinis šildymas. Taip irgi sutaupoma daug dujų ir šildymo kaštų. Bet kuriuo atveju kombinuota šildymo sistema suteikia daugiau laisvės.
UAB „Inžinerijos slėnis“ specializuojasi įvairių šildymo sistemų montavimu nuo A iki Z: įveda gamtines dujas, montuoja šildymą dujų balionais, šilumos siurblius, kieto kuro ir granulinius katilus ir kt. Suteikia garantijas ir pogarantinį aptarnavimą. Labai svarbu, kad visus darbus, pradedant žemės darbais ir baigiant katilo paleidimu, atlieka viena įmonė, todėl visada yra iš ko pareikalauti atsakomybės. Nusprendus įsirengti ar atnaujinti šildymo sistemą, specialistai pirmiausia įvertina visas sąlygas, koks šildymas ir kuras pasiekiamas, skaičiuoja, koks bus pigiausias ir patogiausias. Vien dėl to verta kreiptis į „Inžinerijos slėnis“, pasikonsultuoti, gauti pasiūlymą ir, kaip sakoma, devynis kartus pamatavus, kirpti.
