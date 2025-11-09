 Prie netikros banko paskyros prisijungusi moteris prarado tūkstančius eurų

2025-11-09 19:18
Gytis Pankūnas (ELTA)

Alytuje ir Vilniuje sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo 11,7 tūkst. eurų, informavo policija.

Prie netikros banko paskyros prisijungusi moteris prarado tūkstančius eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Anot sostinės policijos, šeštadienį gautas moters, gimusios 1951 metais, pranešimas apie tai, kad penktadienį, apie 15.55 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas vyras.

Jis, anot moters, prisistatė policijos pareigūnu ir apgaule iš jos išviliojo 8 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, šeštadienį gautas moters, gimusios 1945 metais, pareiškimas, kad prisijungus prie netikros banko paskyros, suvedus prisijungimo duomenis, ji neteko pinigų.

Moteris nurodė pastebėjusi, kad nuo jos sąskaitos nuskaičiuota 3,7 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
telefoniniai sukčiai
netikra banko paskyra

