Ragelskiui iškviesta policija: prasiveržė pro patikros punktą teisme

„Iškviečiau policiją, jis išvengė patikros“, – Eltai sakė saugos darbuotoja.
Pirmadienio rytą šis teismas rengia posėdį baudžiamojoje byloje, jame L. Ragelskis dalyvauja kaip kaltinamasis byloje dėl neapykantos kurstymo, antisemitinių pasisakymų ir viešosios pagarbos vietų išniekinimo.
Visgi, per posėdį į duris pasibeldė policininkas, jis teisėjui Miroslavui Gvozdovičiui pranešė, kad kažkas iš bylos dalyvių nepasitikrinęs praėjo pro patikros postą. Po policininko žodžių visų akys nukrypo į kaltinamąjį L. Ragelskį.
„Policininke, ko jūs norite? Čia vyksta koks kriminalas?“, – rusiškai prabilo L. Ragelskis.
Teisėjas informavo, kad vyksta bylos nagrinėjimas, posėdis numatytas iki vidurdienio, tad jis vyks toliau. Savo ruožtu pareigūnas teigė, kad spręs dėl situacijos.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Eltą informavo, kad 9.24 val. pareigūnai gavo pranešimą, jog asmuo, atvykęs į Vilniaus miesto apylinkės teismą, vengė patikros, konfliktavo su apsauga.
„Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes, teisenų pradėtų nėra“, – informuoja policija.
Didžiausiame Lietuvos teisme kasdien vykdoma visų į teismą patenkančių asmenų patikra. Ji taip pat privaloma, ir advokatams, ir prokurorams. Rugsėjį L. Ragelskis taip pat įsivėlė į incidentą su apsaugos darbuotoja – į teismą bandęs įeiti kaltinamasis nevykdė apsaugos darbuotojų reikalavimų, prieš apsaugos darbuotoją panaudojo fizinius veiksmus, taip sutrikdydamas sklandžią asmenų ir daiktų patikrą, kitų asmenų patekimą į teismo patalpas.
Eidamas pro patikros postą spalį prorusiškas aktyvistas taip pat nenorėjo rodyti savo daiktų, konfliktavo su saugos tarnybos darbuotoju. Tada ryte į numatytą teismo posėdį vėlavęs L. Ragelskis vėl bandė praeiti pro patikros postą, neparodydamas savo asmeninių daiktų saugos darbuotojams ir net nesustodamas prie posto. Budėjęs vienas apsaugininkų iškart užvėrė už posto esančias įėjimo duris ir neleido L. Ragelskiui eiti toliau.
L. Ragelskis filmavo apsaugininką ir skambino savo advokatei. Vėliau jis pasirodė teismo salėje, vėluodamas daugiau nei 20 minučių į savo bylos posėdį.
Vilnietis kaltinamas kurstymu, tyčiojimusi iš baltarusių, žydų, taip pat – viešosios pagarbos vietos išniekinimu, kai į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, Mindaugo gatvėje, pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, žvakes ir gėles.
ELTA primena, kad vilniečio byla teismui buvo perduota dar 2022 metais. Kurį laiką jos nepavyko pradėti, pirmieji posėdžiai buvo atidėti šešis kartus, nes kaltinamasis nebuvo susiradęs advokato, jis taip pat reikalavo į rusų kalbą jam išversti bylos medžiagą. Su teismu L. Ragelskis bendrauja rusiškai per rusų–lietuvių kalbos vertėją, teismo procesas Lietuvoje gali vykti tik valstybine lietuvių kalba.
L. Ragelskis nuo savo bylos nagrinėjimo bandė nušalinti teisėją M. Gvozdovičių, kaltindamas šališku bylos nagrinėjimu. Taip pat siekė nušalinti dvi sekretores ir pageidavo, kad apie jas būtų surinka informacija, jog būtų galima neabejoti sekretorių šališkumu.
