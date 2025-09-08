Remigijaus Žemaitaičio bylos nagrinėjimas artėja prie pabaigos

Kaip skelbė BNS, byla R. Žemaitaičiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti baudžiamojoje byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
Politikas savo kaltės nepripažįsta. „Nemuno aušros“ lyderis sako, kad jo pasisakymai apie Izraelį neiššaukė neapykantos nusikaltimų.
Komentuodamas skaičiuotę, dėl kurios anksčiau visuomenėje sulaukė kritikos ir teisėsaugos kaltinimų, parlamentaras pabrėžė, kad žodžiai „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“ jokiais būdais neturėjo būti suprasti kaip tiesioginis raginimas susidoroti su tauta.
„Tai buvo kaip saviraiškos priemonė, visiškai neturėjo jokio ryšio su siūlymu kažką daryti“, – sakė R. Žemaitaitis.
Pasak R. Žemaitaičio, tokiais pranešimais socialiniuose tinkluose jis siekė atkreipti Lietuvos dėmesį į Gazos ruože vykdomus Izraelio veiksmus.
BNS rašė, kad politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
Seimas praėjusio gruodžio pradžioje panaikino R. Žemaitaičio teisinę neliečiamybę.
