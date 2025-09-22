Riaušių byloje – prastos žinios Celofanui

Tuo metu mokytojai Astrai Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, skirta subendrinta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kovotojui Arnoldui Misiūnui skirta subendrinta lygtinė metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Nuosprendžio paskelbimas riaušių prie Seimo byloje
Prokuroras už finansinius nusikaltimus kalėjusiam A. Kandrotui siūlė skirti puspenktų, A. Lobovui – ketverius metus kalėjimo, A. G. Astrauskaitei – lygtinę trejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, A. Misiūnui – trejus metus laisvės atėmimo.
Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.
Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
