Sostinės policija nori paklausti šio vyro, kur iš kavinės dingo prabangus telefonas

Kaip teigiama, šių metų liepos 9 d. nuo 18.30 val. iki 19 val. Vilniuje, Užupio gatvėje esančioje kavinėje, nenustatytos tapatybės vyras nuo prekystalio pavogė aukso spalvos mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 14 Pro“.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Arijumi Šakėnu, tel. +370 700 56271, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
