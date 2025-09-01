 Sostinės policija nori paklausti šio vyro, kur iš kavinės dingo prabangus telefonas

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir pakartotinai prašo visuomenės pagalbos.

Sostinės policija nori paklausti šio vyro, kur iš kavinės dingo prabangus telefonas

Kaip teigiama, šių metų liepos 9 d. nuo 18.30 val. iki 19 val. Vilniuje, Užupio gatvėje esančioje kavinėje, nenustatytos tapatybės vyras nuo prekystalio pavogė aukso spalvos mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 14 Pro“.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Arijumi Šakėnu, tel. +370 700 56271, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

