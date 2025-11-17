Stebino automobilių parkavimo ypatumai: kaip kiaulė

Feisbuko grupėje „Reidas“ patalpinta nuotrauka, kurioje matyti pėsčiųjų perėjoje stovintis automobilis.
„Vilnius, Naujamiestis. Kaip čia šitaip!“ – rašoma socialiniame tinkle.
Tiesa, internautų nuomonės dėl šios situacijos išsiskyrė.
Vieni tikino, kad pėstiesiems automobilis netrukdo – jį galima tiesiog apeiti.
„O tai sunku apeiti? „Tipo“ ponas toks? Pastovės kažkiek, susitvarkys reikalus ir patrauks“, – rašė vienas komentatorius.
„3, 2, 1 ir pasipils komentarai, kad neturite ką veikti keldami tokius dalykus, pėstieji gali apeiti automobilį, kaip automobiliai gali apvažiuoti pėsčiąjį einantį važiuojamąja dalimi“, – šmaikštavo kitas vyras.
Tačiau kiti tokiu įžūliu vairuotojo elgesiu piktinosi.
„Pereičiau netyčia su striukės sagtimi per šoną, tai praeitų noras taip statyti“, – rašė internautas.
Kitas vaizdelis užfiksuotas Dariaus ir Girėno gatvėje. Šįkart automobilis „Toyota“ pastatytas specialiu ženklu pažymėtoje neįgaliesiems skirtoje vietoje.
Vieni tokį elgesį vadino kiaulišku, kiti problemos nematė.
„Kad nėra neįgaliojo lipduko nereiškia, kad negali čia parkuotis, neįgaliojo leidimas parkuotis dedamas priekyje ant panelės arba prie stiklo... Pas mane patį ant vieno automobilio yra lipdukas, bet ant kito ne, svarbu pats leidimas būtų“, – tikino vienas komentatorius.
Kitas vyras komentatoriui atsakė, kad „Toyota“ pastatyta kiek per plačiai.
„Jis tik pusiau neįgalus. Pusė mašinos neįgaliųjų vietoje, kita pusė – ant pėsčiųjų tako“, – pažymėjo jis.
Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas.
ANK 417 straipsnis nurodo, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
Taip pat sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, bauda siekia nuo 60 iki 180 eurų.
Nusižengus pirmą kartą gali būti skiriama pusė minimalios baudos.
