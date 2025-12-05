 Vilniuje automobilis partrenkė per perėją ėjusį žmogų

Vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino
2025-12-05 09:34
Karolina Konopackienė (ELTA)

Ketvirtadienio vakarą automobilis partrenkė per perėją ėjusį žmogų.

Vilniuje automobilis partrenkė per perėją ėjusį žmogų / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė sostinės policija, eismo nelaimė įvyko apie 18 val. Geležinio Vilko gatvėje.

Pirminiais duomenimis, nenustatytas automobilis, vairuojamas nenustatyto asmenis, partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją ėjusį pėsčiąjį, gimusį 1979 metais.

Vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino. Nukentėjusysis, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

