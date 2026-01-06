 Avarija viešojo transporto stotelėje: po smūgio moteris atsidūrė ligoninėje

Pirmadienį po pietų sostinėje, viešojo transporto stotelėje, įvyko avarija.

Avarija viešojo transporto stotelėje: po smūgio moteris atsidūrė ligoninėje / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Policijos duomenimis, sausio 5 d. apie 13.28 val. Šiltnamių gatvėje, viešojo transporto stotelėje, automobilis „Hyundai“, vairuojamas 1950 m. gimusio vyro, sužalojo 1949 m. gimusią pėsčiąją. 

Moteris paguldyta į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

