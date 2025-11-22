Gavosi „sumuštinukas“: BMW kliudė kelis automobilius

Feisbuko grupėje „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ pasidalinta avarijos nuotraukomis, kuriose matyti keli sumaitoti automobiliai.
„Sumuštinukas šiek tiek čia“, – taip vaizdą apibūdino įrašo autorius.
Savo nuomonę pareikšti skubėjo ir kiti komentatoriai.
„Talentai tiesiog, sugebėti reikia taip...“ – rašė viena internautė.
„Lauke minusas, padangos plikos, plius naktis ir, žinoma, greitis“, – pasvarstymais dalijosi kitas.
Kas tiksliai nutiko, diena.lt pasiteiravo policijos pareigūnų.
Kaip teigė sostinės policijos budintysis pareigūnas, įvykis fiksuotas 23.39 val. Pranešama, kad „BMW X6“ kliudė mersedesą ir „Toyota“.
Avarijos nuotraukose matyti, kad apgadintas ir pačio BMW priekis.
Anot pareigūno, incidento vietoje užpildyta eismo įvykio deklaracija.
