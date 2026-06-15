 Stotelėje – kraupus incidentas: vienas išsitraukė peilį, kitas pribėgo su ginklu

Stotelėje – kraupus incidentas: vienas išsitraukė peilį, kitas pribėgo su ginklu

2026-06-15 10:30
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje, Naujojoje Vilnioje, sekmadienio vakarą vyras viešoje vietoje peiliu puolė kitą vyrą.

<span>Stotelėje – kraupus incidentas: vienas išsitraukė peilį, kitas pribėgo su ginklu</span>
Stotelėje – kraupus incidentas: vienas išsitraukė peilį, kitas pribėgo su ginklu / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Socialiniame tinkle „Facebook“ publikuotame vaizdo įraše matyti, kaip galimai Vilniuje, prie viešojo transporto stotelės, peiliu ginkluotas vyras puola kitą vyrą. Pastarasis bando gintis, mosikuodamas rankoje laikomu daiktu – galimai lazda. Galiausiai, kaip matoma vaizdo įraše, pasirodo ir dar vienas vyras su galimai šaunamuoju ginklu, kuriuo bando šaudyti.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovė Loreta Kairienė Eltai nurodė, kad vaizdo įraše galimai fiksuotas sekmadienio vakaro incidentas, įvykęs sostinėje, Naujojoje Vilnioje.

Anot policijos atstovės, 21.19 val. vyras pranešė, kad Naujojoje Vilnioje, Parko gatvėje, jį sumušė nepažįstamas vyras. Vėliau pranešėjas nurodė, jog užpuolikas bando pasišalinti iš įvykio vietos autobusu. Pirminiais duomenimis, incidentas įvyko prie baro „Jusmira“, netoli Genių stotelės.

Buvo pranešta, kad konflikte galimai dalyvavo dar vienas asmuo su ginklu. Koks tai ginklas, nenurodoma.

Pasak L. Kairienės, patikslinus informaciją, policija pradėjo tyrimą.

„Kavinėje vyras (gim. 1980 m.) tris kartus trenkė į veido sritį vyrui (gim. 1982 m.), tokiais savo veiksmais sukeldamas jam fizinį skausmą. Po to jis išėjo į gatvę, išsitraukė peilį, mosikavo juo prieš nukentėjusįjį kitų žmonių akivaizdoje, taip sutrikdydamas viešąją tvarką ir rimtį“, – nurodė Vilniaus AVPK atstovė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
stotelė
ginkluotas vyras
peilis

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Komentarai

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galimybė
galimai viskas pasivaideno
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Atrodo
iš namų geriau neiti, bet ir namuose negalite jaustis saugiai. sprendžiant iš suformuotos dabartinės LT teismų praktikos, į jūsų namus gali įsilaužti pareigūnai ir jūs nužudyti.
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senis
koks galimai gražus vaizdas vienas galimai stotelėje stovi kitas galimai su peiliu trečias galimai šaudo iš ginklo idomu kas dar galimai gali galimintis.
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