Sukčiai ir toliau lobsta iš patiklių gyventojų

Pareigūnai penktadienį gavo 1970 metais gimusio vyro pranešimą, kad jam būnant namuose Vilniuje paskambino policininkais prisistatę nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Jie apgaule išviliojo 17 tūkst. 630 eurų ir 2 tūkst. JAV dolerių (apie 1,7 tūkst. eurų).
Į Vilniaus apskrities policiją taip pat kreipėsi 1950-aisiais gimęs sostinės gyventojas.
Jis pranešė, jog penktadienio vakarą jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 16 tūkst. 730 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
