 Sukčiai ir toliau lobsta iš patiklių gyventojų

2026-05-09 09:30
BNS inf.

Sukčiai iš dviejų Vilniaus gyventojų išviliojo 36 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė sostinės policija.

Sukčiai ir toliau lobsta iš patiklių gyventojų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pareigūnai penktadienį gavo 1970 metais gimusio vyro pranešimą, kad jam būnant namuose Vilniuje paskambino policininkais prisistatę nepažįstami rusakalbiai asmenys.

Jie apgaule išviliojo 17 tūkst. 630 eurų ir 2 tūkst. JAV dolerių (apie 1,7 tūkst. eurų).

Į Vilniaus apskrities policiją taip pat kreipėsi 1950-aisiais gimęs sostinės gyventojas.

Jis pranešė, jog penktadienio vakarą jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 16 tūkst. 730 eurų.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Kada panaikinsit tas oficialias sukčių informavimo sistemas - privačių duomenų registravimą visokiose valdiškose ir privačiose landose - nuo bankų, prekybcentrių, kitų pardavėjų iki LRT, kuri neduoda žiūrėti internetu savo įrašų neprisijungus (nepateikus asmens duomenų). Jei nesiliaus tos aferos, gali liautis tų vagių talkininkų dienos - velniam reikalingi tie ale valstybės tarnautojai, gal ir be jų galės apsieiti
