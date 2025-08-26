Sukčiai vilnietį mulkino pusmetį: iš sąskaitos „išgaravo“ 235 tūkst. eurų

Anot pareigūnų, vilnietis sausio – liepos mėnesiais minimą sumą investavo į fiktyvią investavimo platforma, jam tai padėjo padaryti nenustatyti asmenys, pasinaudodami nuotolinės pagalbos programavimo įranga.
Policija pranešė per pastarąją parą fiksavusi dar du stambesnius sukčiavimo atvejus.
Dar viena vilnietė policijai pranešė, kad 34,8 tūkst. eurų iš jos išviliojo paskambinę nepažįstami asmenys. Jie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, kalbėjo rusų kalba.
Tuo metu Šilalėje vyras į dvi skirtingas kompanijas, tai yra vieną iš jų susijusią su kriptovaliutomis, kitą – siekiančią padėti susigrąžinti pinigus, investavo ir apgaulės būdu prarado 28 tūkst eurų.
Visais minėtais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
