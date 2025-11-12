 Pažintis per „Telegram“ baigėsi 25 tūkst. eurų nuostoliu

2025-11-12 12:36
BNS inf.

Sukčiai iš panevėžietės ir vilnietės išviliojo 60 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Pažintis per „Telegram“ baigėsi 25 tūkst. eurų nuostoliu / Asociatyvi freepik nuotr.

Antradienį į Panevėžio apskrities policiją kreipėsi 1955 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo liepos 29-osios iki spalio 29 dienos platformoje „Telegram“ susipažino su asmenimis, kurie, siūlydami investuoti, apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 25 tūkst. eurų.

Vilniuje 1965 metais gimusiai moteriai antradienį į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusų kalba. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaulės būdu iš jos išviliojo 35 tūkst. eurų. 

Šiame straipsnyje:
sukčiai
Telegram
investavimas
išvilioti pinigai

