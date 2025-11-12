Pažintis per „Telegram“ baigėsi 25 tūkst. eurų nuostoliu

Antradienį į Panevėžio apskrities policiją kreipėsi 1955 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo liepos 29-osios iki spalio 29 dienos platformoje „Telegram“ susipažino su asmenimis, kurie, siūlydami investuoti, apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 25 tūkst. eurų.
Vilniuje 1965 metais gimusiai moteriai antradienį į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusų kalba. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaulės būdu iš jos išviliojo 35 tūkst. eurų.
