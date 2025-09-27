Sukčiams pavyko išvilioti ir 10 tūkst., ir 20 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento pranešimo, apie 9 val. į Vilniaus apskrities pareigūnus kreipėsi 1972 metais gimęs vyras, kad rugsėjo 15 dieną jam būnant namuose, paskambino rusiškai kalbėję asmenys. Jie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 20,2 tūkst. eurų.
1943 metais gimusi vilnietė tokiu pačiu būdu prarado 8 tūkst. eurų. Penktadienį jai būnant namuose paskambino rusakalbiai asmenys, kurie įkalbėjo pinigus atiduoti atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Į pareigūnus kreipėsi ir 2002 metais gimęs kaunietis. Jis teigė, kad rugsėjo 15–18 dienomis Kaune, bendraudamas su nepažįstamais asmenimis per „Telegram“ platformą dėl galimybės užsidirbti pinigų, neteko 10 tūkst. 813 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Tuo metu Varėnos rajone apsimetėlės apvogė garbaus amžiaus moterį. Penktadienį apie 11 val. Senosios Varėnos kaime į 1939 metais gimusios moters namus užėjo dvi nepažįstamos moterys, jos prisistatė gydytoja ir anūkės drauge. Atėjūnės iš piniginės pavogė 13 tūkst. 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
