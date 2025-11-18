Įspėja turistus: Egipte – plataus masto sukčiavimo schema

Schema veikia taip: Hurghados viešbučių vestibiuliuose vietinės klinikos darbuotojas prieina prie turistų, turinčių kelionių draudimą, ir pasiūlo „nemokamą vitaminų procedūrą“. Jis paprašo paso, draudimo poliso ir kelialapio duomenų „dokumentams užpildyti“. Procedūra trunka apie 20 minučių, darbuotojas palieka kontaktus ir užtikrina, kad viskas gerai. Tačiau vėliau klinika pateikia brangias medicinines sąskaitas draudikui – dažnai turistams net nežinant.
Įtarimus patvirtino atidi keliautoja, kuri savo akimis matė siūlomas „nemokamas procedūras“. Ji atsisakė, pasijutusi nesaugiai, ir pateikė išsamų įvykio aprašymą. Jos informacija tapo svarbiu patvirtinimu analizuojant situaciją.
Specialistų teigimu, šis atvejis parodo, kaip lengvai sukčiai pasinaudoja turistų pasitikėjimu. Kai trečioji šalis suteikia paslaugą be kliento informuoto sutikimo ir vėliau pateikia sąskaitą, tai laikoma draudimo sukčiavimu, už kurį galima sulaukti baudžiamosios atsakomybės.
Keliautojams primenama, kad nereikėtų dalintis asmens dokumentais ar duomenimis su nepažįstamais asmenimis ir vengti medicininių paslaugų, siūlomų viešbučiuose. Taip pat svarbu išsaugoti visus mokėjimų ir gydymo įrodymus, pasitikrinti, į kokią kliniką jie nukreipiami, ir nesignuoti dokumentų, kurių turinio nesupranta.
Jei kyla įtarimų – netikėtas pasiūlymas, neaiški klinika ar abejotina sąskaita – apie tai būtina nedelsiant informuoti savo draudimo bendrovę.
