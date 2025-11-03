Ekspertai perspėja keliaujančius su šeima: tai būtina žinoti, jei vykstate už Europos ribų

Daugelis vis dar mano, kad Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) suteikia apsaugą visose šalyse. Iš tiesų ši kortelė galioja tik ES, Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje, o jos teikiamos paslaugos yra ribotos – ji dengia tik būtinąją medicinos pagalbą, o ne gydymą privačiose klinikose ar kitas išlaidas, kurios gali siekti tūkstančius eurų.
„Artėja mokinių atostogos, o populiariausios kelionių kryptys, tokios kaip Turkija ir Egiptas, nėra Europos Sąjungoje, todėl ESDK ten negalioja. „Tele2“ siūlomas kelionių draudimo paketas apima ne tik medicinines išlaidas, bet ir nelaimingus atsitikimus, civilinės atsakomybės draudimą (atlygina žalą, jei vaikas ką nors sugadintų ar sužeistų), dokumentų draudimą. Tai kur kas platesnė apsauga nei ta, kurią suteikia kortelė“, – sakė „Tele2“ draudimo produkto vadovas Lukas Savickas.
Keliaujantiems su vaikais dažniausiai pasitaiko atžalų skrandžio sutrikimų, nedidelės traumos – nukritimai ar paslydimai, taip pat nudegimai nuo saulės ir peršalimai. Planuojant atostogas su atžalomis užsienyje svarbu atkreipti dėmesį, kad tik ESDK gali nepakakti.
Išlaidos gali siekti dešimtis tūkstančių
Draudimo bendrovių statistika rodo, kad kelionių metu medicininės pagalbos prireikia maždaug vienam iš trisdešimties poilsiautojų, o vidutinė išmoka už gydymą svetur siekia 500–1000 eurų.
Tačiau, už Europos sąjungos ribų šios išlaidos gali būti gerokai didesnės: vien skubus gydymas Turkijoje ar Egipte gali kainuoti kelis tūkstančius eurų, o medicininė evakuacija į Lietuvą – net iki 50–100 tūkstančių eurų.
„Kitas pavyzdys – skubus tyrimas ar diagnostika JAV gali siekti apie 20 000 eurų, o ilgesnis gydymas ar operacija net 100 000 eurų. Panašių atvejų pasitaiko ir Europoje, Turkijoje, Egipte, kai po nelaimingo atsitikimo patirtos traumos tenka apmokėti greitosios pagalbos, reanimacijos ar medicinės evakuacijos į Lietuvą išlaidas. Šiemet turėjome atvejį, kai išlaidos siekė net 100 tūkstančių eurų. Be draudimo tokios sumos būtų didžiulė našta“, – atkreipė dėmesį BTA Asmens draudimo produkto vadovas Gediminas Bulenokas.
Neigia mitą
Tarp keliaujančių į užsienį dažnas mitas, kad trumpoms, vos kelių dienų kelionėms draustis neverta. Vis dėlto ekspertai tokią nuomonę neigia: statistika rodo, kad būtent išvykos pradžioje dažniausiai įvyksta draudiminiai įvykiai.
„Dažnai neįvertinamas aplinkos pasikeitimo poveikis organizmui. Keliautojai iš karto pasineria į aktyvų poilsį – praleidžia daug laiko saulėje ar šaltyje, neleidžia kūnui palaipsniui prisitaikyti prie naujų sąlygų. Dėl to organizmas gali sureaguoti negalavimais – nuo paprasto nuovargio iki rimtesnių sveikatos sutrikimų. Svarbu leisti kūnui adaptuotis prie aplinkos, oro ir maisto pokyčių, kad kelionė būtų saugi ir maloni. Nors vidutinė kelionės trukmė, kuriai draudžiamasi, yra apie devynias dienas, apsidrausti verta net ir trumpiausiam laikotarpiui “, – sakė G. Bulenokas.
Norėdama supaprastinti šį procesą, „Tele2“ kartu su partneriais draudimo bendrove BTA pristatė naują paslaugą, leidžiančią kelionių apsaugą įjungti automatiškai vos išvykus iš šalies.
Klientams tereikia pirmą kartą užsisakyti paslaugą, o vėliau ji aktyvuojama automatiškai, kai vartotojas išvyksta į užsienį.
Galioja visai šeimai
Apsidraudus vienam asmeniui, draudimo apsauga galioja visiems šeimos nariams ir užtikrina, kad keliautojas neliktų be draudimo net ir spontaniškai išvykdamas. Būtent todėl, pasirinkus šią paslaugą, pirma kelionės diena yra apdraudžiama nemokamai, taip dar labiau sumažinant kelionės išlaidas.
„Nuolat ieškome būdų, kaip palengvinti savo klientų kasdienybę. Šiuo atveju norėjome supaprastinti ir sujungti iš pirmo žvilgsnio skirtingas paslaugas – draudimą ir telekomunikacijas, – kad klientai gautų kuo didesnę naudą. Stebime, kad mūsų klientai vis daugiau keliauja ir užsienyje naudoja vis daugiau mobiliųjų duomenų. Suprantame, kad kartu su tuo atsiranda ir poreikis jaustis saugiai. Kadangi tarptinklinis ryšys (angl. roaming) yra paslauga, su kuria susiduria kiekvienas keliaujantis, mes matome, kada klientas atvyksta į užsienį. Tai suteikia mums puikią galimybę būtent tuo metu pasiūlyti ir automatiškai aktyvuoti kelionių draudimo apsaugą“, – sakė L. Savickas.
Būdami užsienyje, galite nutraukti draudimą konkrečiai kelionei, išsiųsdami SMS su tekstu STOP numeriu 1620, arba skambindami TELE2 klientų aptarnavimo telefonu.
Naujausi komentarai