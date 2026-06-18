Sukčių kišenėse – per 39 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, trečiadienį gautas vyro (gim. 1958 m.) pranešimas, kad birželio 16–17 d. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys.
Pastarieji, anot vyro, prisistatė policijos pareigūnais ir apgaule iš jo išviliojo 24,5 tūkst. eurų bei banko mokėjimo kortelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
Pinigų ir mokėjimo kortelės neteko ir vilnietė.
Anot policijos, trečiadienį gautas moters (gim. 1950 m.) pranešimas, kad birželio 15 d. apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus išgrynino 4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, sukčiavimo, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
Vilniaus AVPK duomenimis, trečiadienį į policiją kreipėsi moteris (gim. 1953 m.), kuri nurodė, kad birželio 10 d., dienos metu, Švenčionių rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Jie, anot moters, prisistatė policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 4 tūkst. eurų,
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat, policijos duomenimis, trečiadienį gautas moters (gim. 1962 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 10.32 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir apgaule išviliojo 7 034 eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
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