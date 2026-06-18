Švenčionių rajone pavogtas 18,5 tūkst. eurų vertės keturratis

Pranešama, kad trečiadienį 9.13 val. Prienų kaime pastebėta, kad išlaužus spyną iš garažo pavogtas keturratis motociklas „BRP CAN-AM“, pagamintas 2023 metais.
Nuostolis – 18,5 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policija tiria vagystę Švenčionių rajone, kai pavogtas keturratis motociklas, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Pranešama, kad trečiadienį 9.13 val. Prienų kaime pastebėta, kad išlaužus spyną iš garažo pavogtas keturratis motociklas „BRP CAN-AM“, pagamintas 2023 metais.
Nuostolis – 18,5 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)