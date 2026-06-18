 Švenčionių rajone pavogtas 18,5 tūkst. eurų vertės keturratis

Švenčionių rajone pavogtas 18,5 tūkst. eurų vertės keturratis

2026-06-18 07:25
BNS inf.

Policija tiria vagystę Švenčionių rajone, kai pavogtas keturratis motociklas, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija
Policija / BNS nuotr.

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Komentarai

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skaitytojas
Nei kas voge nei ka ,,tokiu Lt gal 4 vienetai ,,matomai nori draudima numelzt ,,,,,kai naujas buvo gal tiek ir kainavo kokioi Sveicarijoi ,,o cia gi LT ,,maksi dabar kokie 3 gabalai uz toky ..
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