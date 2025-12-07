 Tragedija Elektrėnų rajone: automobilio partrenkta pėsčioji žuvo vietoje

2025-12-07 20:12
BNS inf.

Elektrėnų rajone sekmadienį automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąją, pranešė policija.

Kaip teigiama, nelaimė įvyko apie 18.25 val. Lazdėnų kaime. Automobilis „Toyota“ partrenkė ir sužalojo į gatvę išėjusią moterį.

Anot policijos, vairuotojo duomenys nustatinėjami.

Moteris mirė vietoje. 

