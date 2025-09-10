Ugniagesiams užsukus rezervuarų sklendes liepsnos mąžta, tačiau gaisras Vilniuje dar nelokalizuotas

Kaip BNS teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius, operacija vykdyta pasitelkus „Aro“ šarvuotį, taip siekiant apsisaugoti nuo galimo sprogimo.
„Užsukus sklendės, sumažėjo liepsnos tuose dviejuose lokaliuose židiniuose, kur iki šiol vyksta degimas. Sumažėjus liepsnom, aišku, šiek tiek gal sumažėjo rizika įkaisti ir šalia esančioms cisternoms“, – kalbėjo ugniagesių atstovas.
„Neturim dar to labai svarbaus momento – gaisro lokalizacijos, kai galim sakyt, kad tikrai kontroliuojam visą degimo procesą. (...) Bet iš tikrųjų einam į to tikro mažėjimo pusę“, – pridūrė jis.
Nepaisant to, sprogimo grėsmė vis dar išlieka, tad kilometro spinduliu esantiems gyventojams grįžti į namus vis dar negalima, taip pat toliau ribojimas eismas.
Vilniaus savivaldybės duomenimis, dėl gaisro evakuoti trys gyventojai, vienam iš jų organizuojamas apgyvendinimas.
Pasak D. Gurevičiaus, ugniagesiai aušina šalia ugnies židinių esančius rezervuarus ir laukia, kol nustos degti užsiliepsnojusios dujos. Iš viso vietoje dirba keliasdešimt ugniagesių.
Dėl gaisro lokalią ekstremalią situaciją Baltosios Vokės gatvėje 35 paskelbė Vilniaus miesto savivaldybė. Tuo metu Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją šalia esančioje Pagirių seniūnijoje.
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje.
Naujausi komentarai