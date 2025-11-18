Už mažamečių žeminimą ir įžeidinėjimą nuteista lopšelio darbuotoja turės susimokėti

Teismas šiuo metu jau nebedirbančią moterį pripažino kalta dėl piktnaudžiavimo. Iš moters taip pat priteista valstybei atlyginti antrinės teisinės pagalbos išlaidas bei nukentėjusiųjų atstovų patirtas teisines išlaidas, kurių bendra suma sudaro apie 3,4 tūkst. eurų.
Teismo sprendimu kai kurių mažamečių nukentėjusiųjų patirtą neturtinę žalą – viso 12 tūkst. eurų – turės atlyginti lopšelis-darželis, kurį lankė vaikai.
Bylos duomenimis, vieno Vilniaus lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, 2023 metų lapkritį, turėdama pareigą prižiūrėti lopšelio grupės vaikus ir būti atsakinga už jų sveikatą bei gyvybę, rūpintis jų higiena, viršydama savo įgaliojimus grupėje kūrė mažamečiams nesaugią aplinką, ant jų nuolat šaukė, sistemingai žemino juos užgauliais ir įžeidžiančiais žodžiais, išsakomais piktai bei pakeltu tonu.
Apie galimai nusikalstamą auklėtojo padėjėjos elgesį teisėsaugos institucijas informavo grupę lankančių vaikų tėvai, pastebėję mažamečių elgesio pokyčius bei nenorą eiti į ugdymo įstaigą.
Byloje nukentėjusiais pripažinta trylika mažamečių vaikų.
Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas atsižvelgė į prokurorės argumentus, kad nuteistosios veiksmais buvo šiurkščiai pažeisti įstatymai, vaiko teisės ir interesai, sumenkintas vaikų ugdymo įstaigos įvaizdis bei autoritetas. Auklėtojo padėjėjos pykčio proveržiai, pakeltas balsas, rėkimas, keiksmažodžiai, užgauliojimai mažamečiams vaikams kėlė emocinę sumaištį bei neigiamus išgyvenimus.
Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju nusikalstama veika padaryta prieš mažamečius vaikus, kurie patys negalėjo apsiginti ir buvo nuteistosios priežiūroje, nuo jos priklausomi. Mažamečių įžeidinėjimai, žeminimai, pašiepimai, gąsdinimai buvo nesuderinami su vaikų gera savijauta, nors valstybė per ugdymo įstaigoje paslaugas teikiančius asmenis yra įsipareigojusi tokiais asmenimis rūpintis, sukurti saugią ir vaikų poreikius atitinkančią aplinką.
Teismas konstatavo, jog piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi nuteistoji padarė didelę neturtinę žalą mažamečiams nukentėjusiesiems ir didelę žalą institucijai – lopšeliui darželiui bei Lietuvos valstybei.
Sudėtingą, su mažamečiais nukentėjusiaisiais susijusį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
