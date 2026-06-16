 Vakariniame aplinkkelyje – masinė avarija: po smūgio vienas automobilis užvažiavo ant kito

Vakariniame aplinkkelyje – masinė avarija: po smūgio vienas automobilis užvažiavo ant kito

2026-06-16 10:17
BNS inf.

Sostinės Vakariniame aplinkkelyje antradienio rytą susidūrus septyniems automobiliams, ugniagesių pagalbos įvykio vietoje neprireikė.

<span>Vakariniame aplinkkelyje – masinė avarija: po smūgio vienas automobilis užvažiavo ant kito</span>
Vakariniame aplinkkelyje – masinė avarija: po smūgio vienas automobilis užvažiavo ant kito / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

Pranešimą apie šį eismo įvykį Vilniaus apskrities policija gavo maždaug 9.20 val., BNS nurodė policijos atstovė Loreta Kairienė.

„Pirminė informacija, kad važiuojant Justiniškių kryptimi susidūrė apie šešis automobilius, iš jų nurodyti BMW ir „Volkswagen“, dėl sužalotų, prispaustų asmenų pranešėja nežino, mato vieną automobilį, užvažiavusį ant kito šono“, – sakė ji.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė BNS nurodė, kad susidūrė septyni automobiliai, juose prispaustų žmonių nebuvo.

Nuolat atnaujinamais „Google Maps“ eismo situacijos duomenimis, Oslo gatvėje nuo sankirtos su Laisvės prospektu iki maždaug Sietyno gatvės formuojasi spūstis.

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senioka
Auto su televizoriais pavojus. Nemato kelio vairuotojas.
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senis
mes skubam mes lekiam tik neaišku kur.
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