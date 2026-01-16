Valdemaro Rupšio teisme bus apklausti trys karininkai ir medikas

Penktadienį planuojama apklausti keturis liudytojus: gydytoją odontologą, buvusį krašto apsaugos ministro patarėją, buvusį kariuomenės vado padėjėją ir buvusį kariuomenės vado adjutantą.
Byloje buvusiam kariuomenės vadui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, o Š. Ratkui dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Abu kaltinamieji kaltės nepripažįsta.
BNS skelbė, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.
Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.
Buvęs kariuomenės vadas teigia parodymus duosiantis, kai bus išklausyti visi liudytojai ir išnagrinėta medžiaga.
