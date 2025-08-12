Vilniaus policija ieško dingusios nepilnametės

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), šių metų liepos 29 d. nepilnametė išėjo iš savo namų, esančių Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Ieškomos L. Lemešovaitės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudų iki pečių kirptų plaukų. Ypatingi požymiai: prie kairės ausies – apgamas.
Anot policijos, mergina, išeidama iš namų, vilkėjo pilką sportinį džemperį su gobtuvu, mūvėjo tamsiai pilkus džinsus, avėjo juodus „Converse“ sportbačius, su savimi turėjo juodą kuprinę. Taip pat ji buvo pasipuošusi aukso spalvos apvaliais auskarais su žvaigždėmis bei sidabro spalvos ilga grandinėle su raudonos spalvos širdelės formos pakabuku.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius šios nepilnametės buvimo vietą ar ją mačiusius, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Romualdu Moroz, tel. +370 603 62888, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai