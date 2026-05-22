 Vilniaus policija ieško, kas pasinaudojo svetima banko kortele

Vilniaus policija ieško, kas pasinaudojo svetima banko kortele

2026-05-22 15:05 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

<span>Vilniaus policija ieško, kas pasinaudojo svetima banko kortele</span>
Vilniaus policija ieško, kas pasinaudojo svetima banko kortele / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Ikiteisminio tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas asmuo, galimai padaręs šias nusikalstamas veikas.

Asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą asmenį ar turinčius vertingos informacijos tyrimui, policija prašo susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Olga Lukjanova, tel. +370 607 12497, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
ieško policija
mokėjimo kortelė
vagystė

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teirautis pas tuos, kas atvežė ir įleido.
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