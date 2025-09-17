 Vilniaus rajone automobilis partrenkė paspirtuku važiavusį paauglį

2025-09-17 12:56
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniaus rajone antradienį automobilis partrenkė paspirtuku važiavusį nepilnametį.

Kaip pranešė policija, nelaimė apie 18.37 val. įvyko Rudaminos kaime, Ganyklos gatvėje.

Pirminiais duomenimis, automobilis „Dodge Journey“, vairuojamas 1976 metais gimusio vyro sukdamas nepraleido ir partrenkė paspirtuku važiavusį nepilnametį, gimusį 2008 metais.

Nukentėjusiam jaunuoliui buvo  suteikta medicininė pagalba ligoninėje, šiuo metu jis gydomas ambulatoriškai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

