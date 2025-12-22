Vilniaus rajone girtas vairuotojas kliudė pasieniečių visureigį ir bandė pabėgti

„Mercedes-Benz“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, vairuojamas Lietuvos piliečio, lenkdamas pasieniečių visureigį, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas Kenos pasienio užkardos jaunesnysis specialistas, kliudė tarnybinio automobilio galinį bamperį. Po susidūrimo „Mercedes-Benz“ vairuotojas padidino greitį ir bandė pasišalinti iš įvykio vietos.
Siekdami sustabdyti bėglį, pareigūnai įjungė tarnybinio automobilio mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garsinį signalą, tačiau vairuotojas į teisėtus pareigūnų reikalavimus nereagavo. Posūkyje jis nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio.
Į eismo įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad vairuotojas neblaivus (1,03 promilės) ir neturi teisės vairuoti.
Eismo įvykio metu transporto priemonės apgadintos nežymiai. Automobilis „Mercedes-Benz“ ir jo vairuotojas perduoti policijos pareigūnams, kurie atlieka tolesnį tyrimą. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
