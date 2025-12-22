 Vilniaus rajone girtas vairuotojas kliudė pasieniečių visureigį ir bandė pabėgti

Vilniaus rajone girtas vairuotojas kliudė pasieniečių visureigį ir bandė pabėgti

2025-12-22 17:14
BNS inf.

Sekmadienio naktį Vilniaus rajone, Kenos pasienio užkardos veikimo teritorijoje, prie Šumsko pagrindinės mokyklos, neblaivaus vyro vairuojamas lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“ kliudė pasieniečių tarnybinį automobilį „Toyota Land Cruiser“, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Vilniaus rajone girtas vairuotojas kliudė pasieniečių visureigį ir bandė pabėgti
Vilniaus rajone girtas vairuotojas kliudė pasieniečių visureigį ir bandė pabėgti / VSAT nuotr.

„Mercedes-Benz“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, vairuojamas Lietuvos piliečio, lenkdamas pasieniečių visureigį, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas Kenos pasienio užkardos jaunesnysis specialistas, kliudė tarnybinio automobilio galinį bamperį. Po susidūrimo „Mercedes-Benz“ vairuotojas padidino greitį ir bandė pasišalinti iš įvykio vietos.

Siekdami sustabdyti bėglį, pareigūnai įjungė tarnybinio automobilio mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garsinį signalą, tačiau vairuotojas į teisėtus pareigūnų reikalavimus nereagavo. Posūkyje jis nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio.

Į eismo įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad vairuotojas neblaivus (1,03 promilės) ir neturi teisės vairuoti.

Eismo įvykio metu transporto priemonės apgadintos nežymiai. Automobilis „Mercedes-Benz“ ir jo vairuotojas perduoti policijos pareigūnams, kurie atlieka tolesnį tyrimą. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:
VSAT
Visureigis
pasieniečiai
girtas vairuotojas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų