Seimo kontrolierė: pasieniečiai neužtikrino teisės prašyti prieglobsčio

Kaip pirmadienį pranešė Seimo kontrolierių įstaiga, E. Leonaitė savo iniciatyva du tyrimus pradėjo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimai teisės aktų neatitinkantį pasienio pareigūnų elgesį.
Keturiais skirtingais atvejais prašymai nebuvo priimti iš Kenijos, Somalio, Sudano, Burundžio ir Rusijos piliečių.
Kaip nurodoma įstaigos pranešime, VSAT tikino, kad Lietuvos sieną su Baltarusija pasienio punktuose bandę kirsti asmenys nepateikė pareigūnams prieglobsčio prašymų, bet to įrodyti negalėjo.
„Kadangi VSAT nė vienu atveju nepateikė jų įvykių versiją patvirtinančių duomenų, buvo vadovaujamasi viešoje erdvėje esančia bei tarptautinių organizacijų suteikta informacija. Svarbu akcentuoti, kad visais nagrinėtais atvejais mes kalbame apie situacijas, kai žmonės siekė prašyti prieglobsčio pasienio kontrolės punktuose, tai yra vietose, kuriose apgręžimai negali būti taikomi“, – sako E. Leonaitė.
Anot jos, matyti, kad galimybė prašyti prieglobsčio Lietuvoje tampa vis labiau fiktyvi.
Pranešime teigiama, jog tyrimų metu buvo gauti garso įrašai, kuriuose girdimas aiškiai išreikštas Kenijos ir Sudano piliečių poreikis prašyti prieglobsčio Lietuvoje.
Pasak kontrolierės, nepaisyta ir prašymų raštu.
Pagal įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties, prašymas suteikti prieglobstį yra „užsieniečio bet kokia forma išreikštas kreipimasis dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo“.
Toks prašymas gali būti išreikštas žodžiu, raštu arba kitu suprantamu formatu. Tačiau tyrimų metu surinkti duomenys parodė, kad prieglobsčio prašymai nebuvo vertinami nepriklausomai nuo jų formos.
Atsakydama į Seimo kontrolierės kreipimąsi, VSAT paaiškino, kad į Lietuvą norėję atvykti asmenys neteikė pareigūnams prieglobsčio prašymų. Atliekant tyrimą, jokia tai įrodanti medžiaga pateikta nebuvo.
Apgręžti užsieniečius pareigūnai pasienyje gali nuo 2021-ųjų vasaros pabaigos.
Lietuvoje susidūrus su migrantų krize, pasieniečiai pastaruosius migrantus gali apgręžti.
Kaip skelbė BNS, šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.
