Vilniaus rajone sprogo dujų balionas: medikų rankose – moteris

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS informavo, jog pranešimas apie gaisrą gautas 12.35 val.
„Atvykus ugniagesiams, degė atvira liepsna dviejų aukštų mūrinio namo medinė terasa“, – teigė PAGD atstovė.
„Iš viso gesinimui yra pasitelktos penkios automobilinės cisternos. Ugniagesiai patekę į namo vidų iš jo išnešė penkis dujų balionus, pagal pirminę informaciją trys didesnės talpos ir du mažesni“, – pridūrė E. Zdanevičienė.
Anot jos, per incidentą nukentėjo moteris, ji išgabenta į ligoninę. Šiuo metu vyksta gesinimo darbai.
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