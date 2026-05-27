 Vilniaus rajone sprogo dujų balionas: medikų rankose – moteris

Vilniaus rajone sprogo dujų balionas: medikų rankose – moteris

2026-05-27 17:01
BNS inf.

Vilniaus rajone, Juodšilių kaime, trečiadienį sprogus dujų balionui kilo gaisras, jo metu nukentėjo moteris.

<span>Vilniaus rajone sprogo dujų balionas: medikų rankose – moteris</span>
Vilniaus rajone sprogo dujų balionas: medikų rankose – moteris / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS informavo, jog pranešimas apie gaisrą gautas 12.35 val.

„Atvykus ugniagesiams, degė atvira liepsna dviejų aukštų mūrinio namo medinė terasa“, – teigė PAGD atstovė.

„Iš viso gesinimui yra pasitelktos penkios automobilinės cisternos. Ugniagesiai patekę į namo vidų iš jo išnešė penkis dujų balionus, pagal pirminę informaciją trys didesnės talpos ir du mažesni“, – pridūrė E. Zdanevičienė.

Anot jos, per incidentą nukentėjo moteris, ji išgabenta į ligoninę. Šiuo metu vyksta gesinimo darbai.

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