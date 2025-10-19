Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo vairuotojai ir keleivė

Anot pranešimo, apie 11 val. Nemenčinės plente susidūrė du automobiliai „Toyota Auris“, vairuojamas vyro, gimusio 1989 metais, ir „Mercedes Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 19983 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, kurie, suteikus pagalbą ligoninėje, gydomi ambulatoriškai, automobilio „Toyota Auris“ keleivė, gimusi 1992 metais, dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
