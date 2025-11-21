 Vilniuje per avariją apvirto greitosios pagalbos automobilis, sužalota pacientė mirė ligoninėje

Vilniuje per avariją apvirto greitosios pagalbos automobilis, sužalota pacientė mirė ligoninėje

2025-11-21 22:57
BNS, „Kauno diena“ inf.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniaus ligoninėje mirė moteris, kuri buvo sužalota į avariją patekusiame greitosios pagalbos automobilyje, pranešė Policijos departamentas.

Sostinėje penktadienio vakarą, apie 21 val., sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė greitosios medicininės pagalbos automobilis, vairuojamas 1990 m. gimusio vyro, ir „Audi“, kurią vairavo 2001 m. gimusi moteris. Medikų automobilis apvirto. 

Avarijos metu nukentėjo į ligoninę vežama infarktą patyrusi pacientė, gimusi 1959 m., ir 1971 m. gimimo medikė.

Sužalota pacientė ligoninėje mirė tą pačią dieną, apie 22.27 val.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

jo
kūr-vą kuri vairavo Audi - į kalęjimą 7-iems metams, tada žinos ką padarė
0
0
FAKTAS
LAIKAS.GRIEZTAI BAUSTI UZ GREITOSIOS.NEPRALEIDIMA
4
0
senis
išgelbėjo
0
0
Visi komentarai (3)

