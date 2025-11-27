 Vilniuje galimai sugedus stabdžiams autobusas kliudė du automobilius, žmonės nenukentėjo

2025-11-27 22:09
BNS inf.

Vilniuje ketvirtadienio vakarą, įtariama, sugedus 3G maršruto autobuso stabdžiams, jis kliudė du lengvuosius automobilius. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Kaip BNS nurodė Vilniaus apskrities policijos budėtojas, pranešimas apie avariją Ukmergės gatvėje gautas 18.43 valandą.

„Važiuojant link vadinamojo Pedagoginio žiedo, autobusui galimai įvyko techninė problema, ir kabino du lengvuosius automobilius „Audi“ ir BMW“, – sakė budintis pareigūnas.

Jo duomenimis, nei autobuso keleiviai, nei transporto priemonių vairuotojai, kurie buvo blaivūs, nenukentėjo.

„Įvyko techninis eismo įvykis. Mums vairuotojas pasakė, kad atsisakė stabdžiai“, – nurodė budėtojas.

3G maršruto autobusas Vilniuje kursuoja tarp Perkūnkiemio ir oro uosto.

