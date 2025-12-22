 Vilniuje išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti

Vilniuje išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti

2025-12-22 07:19
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniuje, prie Baltarusijos ambasados, išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti.

Vilniuje išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti
Vilniuje išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, laikotarpyje nuo 14 val. iki 18.50 val., Mindaugo gatvėje, prie Baltarusijos ambasados tvoros, nenustatytas asmuo sudaužė ten stovėjusių keturių nuotraukų rėmelių stiklus. Nuotraukose įamžinti žuvusieji Baltarusijos opozicijos atstovai.

Kol kas nenustatytas asmuo išvartė nuotraukas bei sudaužė žvakių indelius.

Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

ELTA primena, kad prie sostinės Naujamiesčio rajone, prie Baltarusijos ambasados jau ne vienerius metus prie Baltarusijos ambasados tvoros, ant šaligatvio sustatyti žuvusiųjų opozicijos atstovų portretai, čia degamos žvakės. Vilniečiai taip pagerbia nužudytas režimo aukas.

Prieš keletą metų žuvusiųjų nuotraukas į šiukšlių maišą sudėjęs prorusiškas aktyvistas Raulynas Ragelskis už šiuos veiksmus teisiamas teisme.

Šiame straipsnyje:
Baltarusijos ambasada
išniekintas memorialas
Baltarusijos opozicijos atstovai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų