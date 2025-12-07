Prie Baltarusijos ambasados – protestuotojų plakatai: „Ne! Hibridinėms atakoms prieš Lietuvą“

Protestuotojai Mindaugo gatvėje laikė plakatus „Ne! Hibridinėms atakoms prieš Lietuvą“, „Už laisvą Baltarusiją ir taikų dangų virš Lietuvos“, „Mūsų svajonė – laisva Baltarusija“.
Be to, prie Baltarusijos ambasados vartų protesto organizatoriai nunešė baltus balionus su imitacine kontrabanda.
Į protestą susirinkę žmonės nešė arba buvo apsigaubę istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis.
Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos spaudos sekretorė Anna Krasulina teigė, jog į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai yra hibridinė ataka prieš valstybę.
Tai nėra kontrabanda, tai yra reali grėsmė aviacijai.
„Tai nėra kontrabanda, tai yra reali grėsmė aviacijai. Tai yra tik vienas elementas hibridinio karo prieš Lietuvą, prieš visą Europą. Tai yra karas, kurį Rusija kariauja prieš Europą“, – sekmadienį proteste sakė A. Krasulina.
Ji taip pat akcentavo, jog būtinos permainos Baltarusijoje.
„Mes turime išlaisvinti Baltarusiją ir Lietuva turės normalų kaimyną, o Baltarusija taps būsimo tvarios saugumo sistemos elementu mūsų regione ir visoje Europoje“, – teigė A. Krasulina.
Tuo metu S. Cichanouskaja žurnalistams perduotame vaizdo įraše teigė, jog protestu siekiama išreikšti paramą Lietuvai, susiduriančiai su naujomis atakomis iš Lukašenkos režimo pusės.
„Matome nuolatines provokacijas pasienyje, įkaitais paimtas tūkstantį europinių sunkvežimių, kontrabandos prikrautus balionus, kertančius Lietuvos sieną, atšauktus arba nukreiptus skrydžius. Jie kelia realų pavojų žmonėms ir aviacijai“, – teigė S. Cichanouskaja.
„Mes turime atsakyti vieningumu, pasitikėjimu ir kolektyviniais veiksmais. Mes palaikome didesnį spaudimą režimui ir bendras priemones, siekiant sustabdyti šį šantažą“, – pridūrė ji.
S. Cichanouskajos teigimu, pagrindinis tikslas, jog Baltarusija taptų taikiu, patikimu Europos Sąjungos partneriu.
„Mūsų tikslas aiškus – Baltarusija turi nustoti būti grėsmės šaltiniu“, – teigė Baltarusijos opozicijos lyderė.
Akciją „KARTU – prieš hibridines atakas!“ rengė Sviatlanos Cichanouskajos biuras.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
