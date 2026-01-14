Nacionalinio saugumo komisija aptars situaciją dėl kontrabandinių balionų, infrastruktūros apsaugą

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje vėl, žinoma, bus aptariama situacija su Baltarusija, tai, kas liečia kontrabandinius balionus – kur mes pasistūmėję, ko dar galbūt reikia, kas jau įgyvendinta“, – BNS sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Kol dar nėra baigta ši situacija, reguliariai vis bus Nacionalinio saugumo komisijoje svarstomi šie klausimai. Taip pat ir vilkikų (klausimas – BNS) tuo pačiu, kur irgi dar neišspręsta problema“, – teigė jis.
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, pernai iš viso perimti 635 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. 2024-aisiais šis skaičius siekė 226, 2023 metais – kelis, o 2022 metais – nė vieno tokio krovinio.
Leidžiami balionai daugiausia Vilniaus oro uoste pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Dėl to Vyriausybei kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako iš savo šalies išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai veiksmus dėl kontrabandos ir vilkikų sulaikymo laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Balionų srautui sumažėjus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius praėjusią savaitę BNS sakė kol kas nematantis poreikio atšaukti prieš mėnesį dėl šios kontrabandos įvestos valstybės lygio ekstremalios situacijos.
Premjerės patarėjo teigimu taip pat ketinama aptarti pastaruoju metu įvykusius incidentus, kuomet Baltijos jūroje buvo pažeisti povandeniniai ryšio kabeliai.
„Bus kalbama ir apie kabelių pažeidimus – žinome tą situaciją, kur buvo dėl jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Latvijos, žinome, kas buvo tarp Suomijos ir Estijos. Tai kabelių klausimas taip pat bus paliestas kaip dėl infrastruktūros esančios jūroje“, – sakė I. Dobrovolskas.
Pasak I. Dobrovolsko taip pat bus kalbama apie transporto infrastruktūros saugumą.
Kaip skelbė BNS, Baltijos jūroje tarp Šventosios Lietuvoje ir Liepojos Latvijoje sausio pradžioje buvo pažeistas optinis kabelis. Latvijos valstybinė policija iškėlė baudžiamąją bylą ir nustatė įtariamąjį laivą.
Naujųjų metų išvakarėse taip pat buvo pažeistas „Elisa“ povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos.
Po to Suomijos policija sulaikė 132 metrų „Fitburg“, plaukusį iš Sankt Peterburgo Rusijoje į Haifą Izraelyje, ir jo 14 įgulos narių, įtarusi, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Maždaug prieš metus po įtariamų diversijų, kai buvo nutraukti keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai, NATO pradėjo Baltijos jūros stebėsenos misiją „Baltijos sargyba“ („Baltic Sentry“).
Ekspertų ir politikų teigimu, incidentai yra Rusijos organizuotų hibridinio karo veiksmų dalis.
