Pristatė planą: siena su Baltarusija – uždaryta, griežtins bausmes, numušinės balionus

Sprendimą sekmadienio naktį uždaryti sieną parai priėmė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Anot premjerės Ingos Ruginienės, ši institucija ribojimus pratęs iki trečiadienio, kuomet dėl pasienio punktų uždarymo pratęsimo apsispręs Vyriausybė.
„Jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
Išimtys bus taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, taip pat iš Baltarusijos galės atvykti Lietuvos ir ES piliečiai.
„Siena bus uždaryta ir jeigu mes kalbame apie tranzitą, kuris vyksta per Baltarusijos sieną (į Kaliningradą – BNS), kalbu apie krovininius automobilius, tai siena bus uždaryta dabar neribojamu laiku“, – tikino ministrė pirmininkė.
Griežtins bausmes, sieks papildomų sankcijų
I. Ruginienės teigimu, kariuomenė nuo pirmadienio imsis „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti, tačiau jų nedetalizavo.
„Vakar buvo bandomieji žvalgybiniai veiksmai“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
Pasak jos, Ministrų kabinetas šią savaitę taip pat svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisinta „griežčiausia bausmė“ už kontrabandą.
„Jei anksčiau kalbėjome apie pinigines baudas ir jų didinimą, tai šiandien aptarėme, kad tai galėtų būti ir laisvės atėmimas“, – sakė I. Ruginienė.
„Policija ir VSAT telkia jungtines pajėgas ir jie tą pradėjo daryti vakar. Yra išdirbtas visas veiksmų planas, kaip kovoti prieš kontrabandą. (...) Toliau šitie veiksmai tik intensyvės“, – priemones vardino I. Ruginienė.
Lietuva dėl balionų grėsmių taip pat žada konsultuotis su sąjungininkais, Užsienio reikalų ministerijai pavesta „derinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai“. Anot premjerės, ypač aktyviai komunikuojama su Lenkija ir Latvija.
„Mes neatmetame galimybės ne tik koordinuoti veiksmus su savo kaimynais, bet lygiai taip pat neatmetame galimybės kalbėti apie 4 NATO straipsnio aktyvavimą“, – tikino ji.
Pagal 4-ąjį straipsnį bet kuri valstybė narė gali sušaukti derybas, jeigu jaučiamas pavojus jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.
Vadina hibridine ataka
Premjerės teigimu, Baltarusijos režimo dalyvavimas kontrabandoje traktuojamas per neveiksnumą.
„Vertinam kaip hibridinę ataką, dėl to ir aktyvuojami visi kiti veiksmai“, – tikino ji.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje praėjusį savaitgalį triskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.
Praėjusios savaitės viduryje taip pat fiksuoti kelių dešimčių kontrabandinių balionų įskridai į Lietuvą. Dėl to taip pat buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.
Anot I. Ruginienės, Susisiekimo ministerija yra įsipareigojusi pasirūpinti keleiviais, kurie nukreipiami į Kauno ir Palangos oro uostus.
„Tai Lietuvos teritorijoje Susisiekimo ministerija jau sudariusi sutartis ir jau vakar tas pradėjo veikti, parvežant keleivius iš kitų oro uostų čia į Vilnių“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
