Vilniuje – įtariamo narkotikų platintojo smūgiai policininkui

1998 metais gimęs policininkas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. 2000 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl narkotikų platinimo ir pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
Vilniuje, Jonažolių gatvėje, įtarus narkotinių medžiagų platinimu antradienio vakarą sulaikomas jaunas vyras aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo pareigūną, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
