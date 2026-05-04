 Vilniuje padegtos taromato patalpos: policija prašo padėti atpažinti šį veikėją

2026-05-04 13:48 diena.lt inf.

Sostinėje po taromato patalpų padegimo policija prašo padėti atpažinti nuotraukoje užfiksuotą asmenį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo.

Šių metų vasario 20 d. Vilniuje, Gabijos gatvėje, buvo padegtos taromato patalpos.

Ikiteisminio tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kameros įrašas, užfiksavęs asmenį, galimai turintį vertingos informacijos tyrimui.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą asmenį, susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Žydrūnu Širmuliu, tel. +370 700 56504, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

nu nx
Atrodo, kaip is anti-socialines seimos. Sodinti ir ji i vaiku kalejima, ir viena is tevu.
