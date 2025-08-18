Vilniuje susižalojo motorolerio nesuvaldęs nepilnametis

2008 metais gimęs vairuotojas paguldytas į ligoninę.
Sostinės Gunkliškių gatvėje motoroleris „Yamaha“ nesuvaldytas virto ant kelio važiuojamosios dalies, nukentėjo nepilnametis vairuotojas, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
2008 metais gimęs vairuotojas paguldytas į ligoninę.
Avarija įvyko sekmadienį, apie 14 valandą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
