 Iš tarptautinės stovyklos – su juodais diržais

Iš tarptautinės stovyklos – su juodais diržais

2025-08-25 12:08 diena.lt inf.

Kyokushin karatė mokyklos „Shodan“ auklėtiniai tapo juodo diržo savininkais tarptautinėje karatė stovykloje. Rugpjūčio mėnesį Lietuvos karatė kyokushin federacijos organizuojamoje tarptautinėje karatė stovykloje „Kelias į juodą diržą 2025” vyko kvalifikacinių diržų egzaminai.

Kyokushin karate mokyklos „Shodan“ auklėtiniai
Kyokushin karate mokyklos „Shodan“ auklėtiniai / Organizatorių nuotr.

Net 16 karatė mokyklos „Shodan“ auklėtinių apsigynė naujus juodus diržus.

Kiekvienas jų turėjo atlikti kihon (techniką), kata (technikos demonstravimą) bei atitinkamą realių kovų skaičių su parinktais varžovais.

Shodan (juodas diržas) – tai ne tik spalva, tai gyvenimo kelias ir nepaprastas pasiekimas.

Juodas diržas – tai ilgų metų triūsas, prakaitas, suklupimai ir atsitiesimai, tai tūkstančiai smūgių, tūkstančiai kartų „dar kartą“.

Shodan – išvertus iš japonų kalbos – reiškia juodą diržą.

Tačiau mums – „Shodan“ mokyklos bei karatė bendruomenei – tai aukščiausios valios pergalė prieš abejones, dvasios triumfas prieš nuovargį, brandos simbolis, kuris žymi ne pabaigą, o naujo, dar gilesnio kelio pradžią.

Sveikiname mūsų shodaniečius, kurie savo atsidavimu, valia ir meile karatė tapo Shodan – juodojo diržo – savininkais: tai – Urtė Saunoriūtė, Gratas Tamošiūnas, Gustas Mykolas Petrošius, Julius Antonovičius, Donatas Zeigis.

Jie tapo gyvu įrodymu, kad svajonės išsipildo, kai į jas žengiama ryžtingai ir kantriai, jų pavyzdys – tai švyturys visai mūsų bendruomenei: vaikams, tėvams, treneriams.

Taip pat sveikiname ir mūsų karatė mokyklos treneres Astą Dauskurtę ir Eriką Rukšėnaitę bei mūsų karatė pasaulyje pasižymėjusią auklėtinę Mariją Sekunda: visos trys merginos sėkmingai įveikė 2 Dan juodojo diržo egzaminą.

Jos tvirtai išlaikė technikos ir kovų išbandymus bei pakėlė savo meistriškumą į naują lygį.

Nuoširdūs sveikinimai ir karatė mokyklos auklėtiniams, kurie sėkmingai toliau žengia šiuo keliu: Dovilei Pranauskienei (išlaikė 1 kyu – rudas diržas su juoda juostele), Emilijai Stanevičiūtei (išlaikė 6 kyu – geltonas diržas), Julijai Adomaitienei, Irenai Dirgėlienei, Erikai Verkienei, Redai Serepinienei, Rita Kubilienei, Sandrai Dobranskienei – visos šios moterys išlaikė 7 kyu (mėlyną diržą su geltona juostele).

Padėka treneriams, kurie vedė savo auklėtinius šiuo keliu ir tikslo link: Lukui Kubiliui, Astai Dauskurtei, Gabrieliui Stanevičiui, Aivarui Baltmiškiui, Eventui Gužauskui, Tautvydui Šniaukui, Tomui Struopui, Rimai Barusaitei, Viktorijai Kubilienei.

Respublikinėje stovykloje savo žinias gilino mūsų trenerės ir sportininkės: Rima Barusaitė, Joana Tydikaitė, Greta Intaitė, Natalija Bagrova.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
karatė
Shodan
karatė diržas
juodas diržas
karatė stovykla
egzaminas
treneriai
Atžalynas KL

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų