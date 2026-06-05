Klaipėda virto Europos STEAM centru

Dėl ateities mokyklos
Klaipėdoje vykęs renginys buvo jau 14-asis „Science on Stage Europe“ festivalis.
Į uostamiestį atvyko mokytojai, švietimo ekspertai ir STEAM entuziastai iš Jungtinės Karalystės, Turkijos, Kanados, Kazachstano, Vokietijos, Italijos, Graikijos ir daugelio kitų šalių.
Atvirų durų diena suteikė galimybę prie festivalio prisijungti ir Lietuvos mokiniams, mokytojams, šeimoms bei visiems besidomintiems mokslu, technologijomis ir inovacijomis.
Festivalio metu KU erdvėse vyko šimtai susitikimų, diskusijų, praktinių dirbtuvių ir projektų pristatymų.
Pedagogai iš įvairių Europos šalių dalijosi klasėse išbandytais metodais, demonstravo mokinių tyrimus, eksperimentus ir kūrybiškus sprendimus, padedančius gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką paversti patrauklia bei įtraukiančia mokymosi patirtimi.
„Per šias dienas Klaipėda tapo vieta, kurioje susitiko žmonės, tikintys, kad mokytojo įkvėpimas gali pakeisti jauno žmogaus gyvenimą. Džiaugiamės, kad KU galėjo tapti šios Europos švietimo bendruomenės namais ir prisidėti prie dialogo apie ateities mokyklą“, – pabrėžė KU rektorius Artūras Razbadauskas.
Klaipėda – atviras miestas
Festivalio mugėje buvo pristatyta daugiau nei 250 STEAM ugdymo projektų.
Dalyviai ir lankytojai galėjo susipažinti su itin įvairiomis temomis – nuo alavijo poveikio žmogaus organizmui tyrimų bei mikroplastiko rūšių identifikavimo metodų iki savadarbio elektromobilio, mikrodumblių pagrindu sukurtų burbuliukų fotosintezės ir pH pokyčių tyrimams, hidroakumuliacinės elektrinės modelio ar poliarizacijos reiškinių demonstracijų.
Pasak organizatorių, didžiausia festivalio vertė slypėjo ne tik atskiruose projektuose, bet ir galimybėje vienoje vietoje pamatyti, kaip skirtingų šalių mokytojai kūrybiškai sprendžia ugdymo iššūkius bei įtraukia mokinius į praktinį mokslinį tyrinėjimą.
Ypatingą reikšmę renginiui suteikė Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos globa ir dalyvavimas festivalio atidaryme.
„Klaipėda visada buvo atviras miestas žmonėms, idėjoms ir bendradarbiavimui. Džiaugiamės, kad šiandien būtent čia susitinka Europos mokytojai, kurie savo darbu kuria ateities visuomenę ir įkvepia jaunąją kartą nebijoti tyrinėti, eksperimentuoti bei kurti“, – kalbėjo A. Razbadauskas.
Per keturias festivalio dienas ši mintis virto realybe – KU užsimezgė naujos tarptautinės partnerystės, dalytasi šimtais ugdymo idėjų, o Lietuvos ir Europos pedagogų bendruomenė dar kartą patvirtino, kad STEAM ugdymas yra viena svarbiausių ateities švietimo krypčių.
Džiaugiamės, kad Klaipėdos universitetas galėjo tapti šios Europos švietimo bendruomenės namais ir prisidėti prie dialogo apie ateities mokyklą.
Naujos įkvepiančios patirtys
Tarptautiniai svečiai itin palankiai įvertino festivalio organizavimą, bendruomenišką atmosferą ir galimybę vienoje erdvėje susipažinti su šimtais praktinių STEAM ugdymo idėjų.
Mokytojai išskyrė patogų projektų išdėstymą, tarpdiscipliniškumą ir galimybę tiesiogiai bendrauti su kolegomis iš įvairių šalių.
„Festivalyje labiausiai patiko galimybė pasisemti naujų idėjų iš kitų mokytojų ir pasidalyti savo patirtimi. Dirbtuvių metu daug diskutavome, lyginome, kaip panašūs tyrimai vykdomi skirtingose šalyse, ir ieškojome naujų bendradarbiavimo galimybių“, – dalijosi vienas festivalio dalyvių.
Dalyviams įspūdį paliko ne tik projektų mugė, bet ir Klaipėdos universiteto metodinio STEAM centro komandos organizuotos veiklos.
Vienas užsienio svečių po debesų kameros dirbtuvių teigė, kad ši edukacija jam paliko didesnį įspūdį nei analogiška veikla CERN mokslo centre Šveicarijoje.
Daug teigiamų atsiliepimų sulaukė ir festivalio kultūrinė bei pažintinė programa.
Svečiai lankėsi Klaipėdos muziejuose, senamiestyje, mokyklose, dalyvavo edukacinėse veiklose ir gala vakare Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.
Šių veiklų metu buvo mezgami nauji tarptautiniai ryšiai ir kuriamos bendrų projektų idėjos.
Svarus savanorių indėlis
Organizatoriai pabrėžė, kad viena ryškiausių festivalio sėkmės priežasčių buvo komandos susitelkimas.
Renginio organizacinio komiteto nariai teigia, kad festivalio metu neliko griežtų pareigų ribų – visi dirbo kaip viena komanda, padėdami vieni kitiems spręsti tiek logistinius, tiek organizacinius iššūkius.
„Buvo nepaprastai smagu matyti dalyvių užsidegimą. Nuolat vyko diskusijos, keitimasis idėjomis, gerųjų praktikų pristatymai. Jautėsi, kiek daug motyvacijos ir naujų minčių suteikia tokie tarptautiniai susitikimai“, – pažymėjo organizatoriai.
Prie sėkmingos festivalio eigos prisidėjo daugiau nei 50 savanorių komanda.
Jaunuoliai koordinavo dalyvių srautus, teikė informaciją svečiams, padėjo dirbtuvėse, ekskursijose ir sprendė įvairius organizacinius klausimus.
Daugelis užsienio dalyvių būtent savanorių profesionalumą, nuoširdumą ir paslaugumą įvardijo kaip vieną šilčiausių festivalio patirčių.
Renginiui – tarptautinis įvertinimas
Festivalis išsiskyrė ir tvarumo sprendimais: renginio metu buvo atsisakyta vienkartinių plastikinių vandens buteliukų – dalyviai naudojo daugkartines gertuves, o festivalio erdvėse buvo įrengtos geriamojo vandens papildymo stotelės.
Taip pat atsisakyta perteklinės spausdintos medžiagos – programos ir kita informacija dalyviams buvo pateikiama skaitmeniniu formatu.
Anot Klaipėdos universiteto metodinio STEAM centro vadovės Aelitos Bredelytės, „Science on Stage Europe 2026“ buvo kur kas daugiau nei renginys.
Tai buvo galimybė parodyti Lietuvą kaip šalį, kurioje vertinamas mokytojo kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir inovacijos ugdyme.
„Didžiuojuosi ne tik sėkmingai įvykusiu renginiu, bet ir žmonėmis, kurie jį kūrė – organizacine komanda, savanoriais ir visais partneriais. Matydami dalyvių entuziazmą, naujai užsimezgusias tarptautines partnerystes ir gausybę šiltų atsiliepimų supratome, kad sukūrėme patirtį, kuri dalyviams išliks dar ilgai po festivalio pabaigos“, – kalbėjo A. Bredelytė.
KU festivalis tapo ne tik galimybe priimti vieną svarbiausių Europos STEAM švietimo renginių, bet ir proga tarptautinei auditorijai pristatyti universiteto sukauptą patirtį ugdant jaunuosius tyrėjus.
Organizatorių teigimu, teisė rengti „Science on Stage Festival 2026“ yra svarbus tarptautinis įvertinimas ne tik universitetui, bet ir visai Lietuvos STEAM ekosistemai.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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