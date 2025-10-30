Klaipėdiečių pergalės tarptautiniame turnyre Olandijoje

Čempionės titulą kata rungtyje suaugusių moterų kategorijoje pelnė „Shodan“ mokyklos trenerė Rima Barusaitė: pirmoje kovoje ji užtikrintai įveikė lietuvę Kristiną Sitnikovą, o antroje (pusfinalio) kovoje susirungė su dar viena lietuve – Edilija Prokopavičiūte: šioje kovoje shodanietė taip pat nepaliko abejingų savo techniškumu ir pateko į finalą.
Jame Rima rungėsi su varžove iš Nyderlandų – Chelsea Rosenau. Abi moterys pasirodė efektingai bei labai meistriškai atliko kata technikas, teisėjų sprendimu pergalė atiteko lietuvei R. Barusaitei, o kartu ir turnyro aukso medalis bei pirmoji vieta.
Bronzos medalį kata rungtyje suaugusių moterų grupėje iškovojo dar viena „Shodan“ mokyklos trenerė Joana Tydikaitė: pirmają kovą ji laimėjo prieš Nyderlandų sportininkę Zofia Pool, o per antrąją kovą pelnė pergalę prieš lietuvę Justiną Šišaitę.
Trečiosios kovos – pusfinalio – metu shodanietė rungėsi su Nyderlandų atstove C. Rosenau: po abiejų moterų kata technikos demonstravimo teisėjų sprendimu pergalė atiteko varžovei.
Ketvirtoji Joanos kova vyko dėl trečiosios vietos – ji rungėsi bei laimėjo prieš lietuvę Juliją Prokopavičiūtę, tad šiame tarptautiniame turnyre shodanietė iškovojo garbingą bronzos medalį.
Čempione tapo bei aukso medalį kumite (kovų) rungtyje 16–17 metų merginų amžiaus grupėje iškovojo daugkartinė varžybų prizininkė Urtė Gedgaudaitė.
Sportininkė šiame turnyre kovose nepaliko abejingų teisėjų ir pelnė visas tris pergales: pirmąją kovą ji laimėjo prieš Nyderlandų sportininkę Lisa Sijtsema, antroje kovoje shodanietė rungėsi su lietuve U. Štramaityte, o trečioje kovoje iškovojo pirmąją vietą įveikusi varžovę iš Danijos Zoey Lunddahl.
Šios trys pergalės atnešė Urtei čempionės titulą tarptautiniame „Waterpoort 2025 turnyre“.
Urtė taip pat rungėsi ir kata (technikos demonstravimo) rungtyje, kurioje iškovojo garbingą bronzos medalį.
Pirmoje kovoje „Shodan“ mokyklos auklėtinė laimėjo prieš Nyderlandų sportininkę Abby Baranyizigiye, antroje kovoje Urtei teko susirungti su dar viena Nyderlandų šalies atstove – Josien Van Riet.
Po abiejų merginų techniškų kata pasirodymų pergalė teisėjų sprendimu atiteko varžovei Josien.
Tai nebuvo paskutinė Urtės kata kova varžybose – norint iškovoti medalį reikėjo rungtis dėl trečiosios vietos.
Trečioje kovoje dėl bronzos Urtė nepaliko abejingų – techniškai atlikusi pasirinkta kata ji įveikė lietuvę Lukreciją Michnevič ir turnyre antrą kartą lipo ant prizininkų pakylos.
Vaikinų kategorijoje 16–17 metų amžiaus grupėje vicečempionu tapo bei sidabro medalį pelnė „Shodan“ mokyklos auklėtinis Žygintas Zabukas.
Visas kovas jam teko rungtis su Nyderlandų šalies atstovais: pirmąją kovą shodanietis laimėjo įveikęs Kyle Jaarsma, o antroje kovoje pelnė pergalę prieš Vince Willemsen.
Trečioje kovoje Žygintas varžėsi su Oscar Bloemhof: po atkaklios vaikinų dvikovos teisėjai pergalę skyrė Nyderlandų šalies atstovui Oscar.
O „Shodan“ mokyklos auklėtinis šiame turnyre pelnė vicečempiono titulą bei lipo ant prizininkų pakylos atsiimti sidabro medalio.
Turnyre čempionais taip pat tapo bei aukso medalius pelnė: Olivija Valiaugaitė, Timonas Semaška, Kozinecas Augustas, Domantas Kubilius, Auksė Laureckaitė, Matas Diburys, Arminas Stukonis.
Sidabro medalius iškovojo shodaniečiai: Motiejus Narvilas, Herkus Mikėnas, Benas Avramenko, Austėja Malinauskaitė, Augustas Savickas, Guoda Liutinskaitė, Emil Burdin, Vanesa Kiesutė, Emilija Stanevičiūtė, Žygintas Zabukas.
Bronzos medalius laimėjo auklėtiniai: Tautė Dauskurtaitė, Roberta Kašėtaitė, Ema Andriekutė, Kasparas Gricius, Dovydas Kubilius, Edvinas Jakštas, Kristupas Kiminius, Kristupas Kozinecas, Gintaras Jančiauskas, Pijus Berezijus, E. Stanevičiūtė, Saulė Gabija Rakauskaitė, Erikas Kaščionis.
Karatė mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius bei treneriai džiaugiasi kiekvienu šiose varžybose startavusiu auklėtiniu bei tokiais jų pasiekimais, ryžtu ir nuosekliu darbu siekiant pergalių.
Į turnyrą vykusiems „Shodan“ mokyklos auklėtiniams kelionė į Olandijos tarptautines varžybas tikrai neprailgo: jų laukė daugybė nepamirštamų nuotykių: nuo adrenalino kupinų atrakcionų Heide parke Vokietijoje iki pasakiško Disnėjaus pasaulio, Eifelio bokšto Paryžiuje bei tropinių vandens pramogų vandens parke Tropical Islands.
Kiekvienas šioje kelionėje patyrė ne tik daug aktyvių veiklų ir sporto, bet ir džiugių bei įsimintinų akimirkų visam gyvenimui.
Kitas svarbus renginys karate bendruomenėje jau lapkričio 15–16 dienomis – „Baltijos kata taurė“ ir „Stovykla 2025“.
Sportininkai turės galimybę tobulinti kata įgūdžius su geriausiais Europos ir pasaulio karate instruktoriais.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai