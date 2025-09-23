Jaunimo banglenčių čempionate – lietuvių ir latvių pergalės

Pasak viešosios įstaigos „Banglentė“ vadovo Tomo Ūkso, buvo sudarytos trys grupės iki 15-os ir iki 18-os metų: jaunesniųjų grupėje dalyvavo tik vaikinai, o vyresniųjų atskiras dvi grupes sudarė vaikinai ir merginos.
„Buvo sudarytos grupės iki 18-os ir iki 15-os metų. Iki 18-os dalyvavo dvi merginos ir aštuoni vaikinai, o iki 15-os buvo tik trys vaikinai – vienas iš Lietuvos ir du iš Latvijos. Kadangi vasara pasibaigė, buvo sunku sugaudyti jaunuosius sportininkus, todėl toks mažas skaičius“, – sakė T. Ūksas.
Nepaisant to, sportininkams sekėsi gerai.
„Sekėsi puikiai, vaikinų grupėje iki 18-os pirmąsias tris vietas užėmė lietuviai, o mergina iš Lietuvos šioje grupėje liko antra. Jaunesnių grupėje lietuvis liko antras, jį aplenkė latvis“, – teigė T. Ūksas.
Šiuo čempionatu oficialiai užbaigtas ir vasaros sezonas. Daugiau varžybų šįmet nenumatyta.
„Šis čempionatas – tradicinis. Kiekvienais metais rengdavome juos du: vieną – Latvijoje, kitą – Lietuvoje. Bet šiemet mums visiškai nepasitaikė gerų sąlygų, tad padarėme tik vieną bendrą. Jau šiemet baigėme su varžybomis, sezoną uždarėme“, – tikino T. Ūksas.
Tarp vaikinų grupėje iki 15-os pirmąją vietą užėmė Gundars Pļaviņš, antrąją – Juozas Gedvilas, trečiąją – Pauls Berzins.
Tarp vaikinų iki 18-os pirmąją vietą užėmė Antanas Dapkevičius, antrąją – Domantas Lukšas, trečiąją – Emanuelis Melentjev.
Merginų grupėje pirmą vietąją laimėjo latvė Dārta Auškāpa, antrąją – lietuvė Kamilė Kačinskytė.
