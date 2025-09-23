 Jaunimo banglenčių čempionate – lietuvių ir latvių pergalės

Jaunimo banglenčių čempionate – lietuvių ir latvių pergalės

2025-09-23 14:30
Indrė Kiseliovaitė

Savaitgalį Pirmosios Melnragės paplūdimyje vyko tradicija tapęs Latvijos ir Lietuvos atvirasis jaunimo banglenčių čempionatas. Iš viso jame dalyvavo 13 dalyvių, o prizines vietas skynė ir lietuviai, ir latviai.

Sėkmė: šį kartą čempionate dalyvavo 13 dalyvių, beveik visi jie buvo apdovanoti.
Sėkmė: šį kartą čempionate dalyvavo 13 dalyvių, beveik visi jie buvo apdovanoti. / Organizatorių nuotr.

Pasak viešosios įstaigos „Banglentė“ vadovo Tomo Ūkso, buvo sudarytos trys grupės iki 15-os ir iki 18-os metų: jaunesniųjų grupėje dalyvavo tik vaikinai, o vyresniųjų atskiras dvi grupes sudarė vaikinai ir merginos.

„Buvo sudarytos grupės iki 18-os ir iki 15-os metų. Iki 18-os dalyvavo dvi merginos ir aštuoni vaikinai, o iki 15-os buvo tik trys vaikinai – vienas iš Lietuvos ir du iš Latvijos. Kadangi vasara pasibaigė, buvo sunku sugaudyti jaunuosius sportininkus, todėl toks mažas skaičius“, – sakė T. Ūksas.

Nepaisant to, sportininkams sekėsi gerai.

„Sekėsi puikiai, vaikinų grupėje iki 18-os pirmąsias tris vietas užėmė lietuviai, o mergina iš Lietuvos šioje grupėje liko antra. Jaunesnių grupėje lietuvis liko antras, jį aplenkė latvis“, – teigė T. Ūksas.

Šiuo čempionatu oficialiai užbaigtas ir vasaros sezonas. Daugiau varžybų šįmet nenumatyta.

„Šis čempionatas – tradicinis. Kiekvienais metais rengdavome juos du: vieną – Latvijoje, kitą – Lietuvoje. Bet šiemet mums visiškai nepasitaikė gerų sąlygų, tad padarėme tik vieną bendrą. Jau šiemet baigėme su varžybomis, sezoną uždarėme“, – tikino T. Ūksas.

Tarp vaikinų grupėje iki 15-os pirmąją vietą užėmė Gundars Pļaviņš, antrąją – Juozas Gedvilas, trečiąją – Pauls Berzins.

Tarp vaikinų iki 18-os pirmąją vietą užėmė Antanas Dapkevičius, antrąją – Domantas Lukšas, trečiąją – Emanuelis Melentjev.

Merginų grupėje pirmą vietąją laimėjo latvė Dārta Auškāpa, antrąją – lietuvė Kamilė Kačinskytė.

