 Kultūrinių mainų savaitė Lietuva – Slovakija

Kultūrinių mainų savaitė Lietuva – Slovakija

2026-05-15 11:45
Natalija Račkovskaja ir Elena Feldman
projekto koordinatorė

„Žaliakalnio“ gimnazijoje vyko tarptautinis projektas „Kultūriniai mainai: Lietuva – Slovakija“. Gimnazija priėmė delegaciją iš Slovakijos – 10 mokinių ir du mokytojus. Projektas stiprino draugystę, kultūrinį pažinimą ir bendravimo įgūdžius.

Svečiai: Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje viešėjo mokinių ir mokytojų delegacija iš Slovakijos.
Svečiai: Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje viešėjo mokinių ir mokytojų delegacija iš Slovakijos. / „Žaliakalnio“ gimnazijos nuotr.

Atvykę svečiai apsigyveno lietuvių šeimose. Gimnazijoje ta proga vyko oficialus sutikimas, koncertas ir mokyklos pristatymas.

Mokiniai dalyvavo pamokose, po jų buvo pasodintas draugystės medis ir surengtas pažintinis žaidimas po Klaipėdą.

Projekto dalyviai lankė Kuršių neriją, delfinariumą, muziejų-akvariumą bei Palangą, taip pat jie lankėsi Klaipėdos universiteto STEAM laboratorijoje.

Vėliau surengtos kūrybinės dirbtuvės ir baigiamasis susitikimas, kuriame mokiniai dalijosi įspūdžiais, pabrėždami naujas draugystes, kultūrinį pažinimą ir kalbinius įgūdžius.

„Tikras supratimas gimsta ten, kur susitinka skirtingos kultūros, kalbos ir atviros širdys“, – įsitikinę renginio organizatoriai.

Projektas paliko daug teigiamų emocijų ir tapo svarbia patirtimi visiems dalyviams.

Tuo dar kartą parodyta, kad mokymasis vyksta ne tik klasėje, bet ir bendraujant bei susipažįstant su kitomis kultūromis.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
Žaliakalnio gimnazija
projektas Kultūriniai mainai Lietuva – Slovakija
mokiniai
Atžalynas KL
kultūriniai mainai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų