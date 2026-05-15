Kultūrinių mainų savaitė Lietuva – Slovakija

Atvykę svečiai apsigyveno lietuvių šeimose. Gimnazijoje ta proga vyko oficialus sutikimas, koncertas ir mokyklos pristatymas.
Mokiniai dalyvavo pamokose, po jų buvo pasodintas draugystės medis ir surengtas pažintinis žaidimas po Klaipėdą.
Projekto dalyviai lankė Kuršių neriją, delfinariumą, muziejų-akvariumą bei Palangą, taip pat jie lankėsi Klaipėdos universiteto STEAM laboratorijoje.
Vėliau surengtos kūrybinės dirbtuvės ir baigiamasis susitikimas, kuriame mokiniai dalijosi įspūdžiais, pabrėždami naujas draugystes, kultūrinį pažinimą ir kalbinius įgūdžius.
„Tikras supratimas gimsta ten, kur susitinka skirtingos kultūros, kalbos ir atviros širdys“, – įsitikinę renginio organizatoriai.
Projektas paliko daug teigiamų emocijų ir tapo svarbia patirtimi visiems dalyviams.
Tuo dar kartą parodyta, kad mokymasis vyksta ne tik klasėje, bet ir bendraujant bei susipažįstant su kitomis kultūromis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
