„Kalnapilio“ aludarė paaiškino, kodėl alaus temperatūra lemia jo skonį, koks – tobulai atšaldytas

„Per šiltas alus dažnai atrodo saldesnis, sunkesnis, ne toks gaivus. Tuo metu per stipriai atšaldytas gali užslopinti aromatus ir skonio niuansus, dėl kurių konkreti rūšis iš tiesų išsiskiria. Todėl net ir kokybiškas alus ne visada atsiskleidžia taip, kaip buvo sumanyta“, – aiškino ji.
Klaida, kurią daro daugelis
Viena dažniausių klaidų – nealkoholinis alus geriamas nepasiekęs tinkamos temperatūros. Vieni jį renkasi per šiltą, kiti, norėdami atšaldyti greičiau, per ilgai palaiko šaldiklyje. Dar dalis vartotojų paprasčiausiai nežino, kada gėrimas jau yra pasiekęs tinkamą temperatūrą.
„Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai tik smulkmena, tačiau būtent ji dažnai nulemia galutinį įspūdį. Tokiais atvejais žmogus gali manyti, kad vertina patį alų, nors iš tiesų didžiausią įtaką skoniui padaro netinkamas jo atšaldymas“, – pastebėjo ekspertė.
Ką apie tai sako aludarė
Aludariams, kurie skonį vertina ypač tiksliai, temperatūra nėra antraeilė detalė – tai viena svarbiausių sąlygų, leidžiančių atsiskleisti tikrajam alaus charakteriui.
„Temperatūra yra viena svarbiausių sąlygų, lemiančių, kaip jaučiame alaus skonį. Jei alus per šiltas, jis gali atrodyti saldesnis, sunkesnis, prarasti gaivumą. Jei per šaltas, gali būti nuslopinti aromatai, todėl skonis tampa ne toks išraiškingas. Tam, kad būtų galima patirti tikrąjį alaus charakterį, labai svarbu jį ragauti tinkamos temperatūros“, – pažymėjo aludarė A. Briedienė.
Pasak jos, gera skonio patirtis prasideda tada, kai alus pateikiamas taip, kad atsiskleistų jo stipriosios savybės. Vienoms rūšims reikia daugiau gaivos, kitoms – šiek tiek aukštesnės temperatūros, kad atsivertų aromatai. Todėl temperatūra aludariams yra ne techninė detalė, o svarbi visos ragavimo patirties dalis.
Kai nebereikia spėlioti
Būtent todėl kyla natūralus klausimas – kaip paprastai suprasti, kada alus jau atšaldytas taip, kaip reikia. Tam „Kalnapilis Nealkoholinis“ siūlo sprendimą – šalčio indikatorių, kuris spalvos pasikeitimu parodo, kada gėrimas yra optimalios vartojimui temperatūros. Tai leidžia išvengti spėliojimo, padeda nepadaryti dažniausių klaidų ir suteikia galimybę ragauti alų tada, kai jo skonis atsiskleidžia geriausiai.
„Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti nedidelė detalė, tačiau ji labai svarbi galutinei patirčiai. Šalčio indikatorius padeda vartotojui paprastai ir patogiai suprasti, kada alus jau yra tinkamai atšaldytas. Tai leidžia mėgautis tokiu skoniu, kokį ir siekiame atskleisti“, – tvirtino A. Briedienė.
Ne visam alui tinka vienodas šaltis
Nors dažnai atrodo, kad visas alus turi būti tiesiog labai šaltas, iš tiesų skirtingoms rūšims tinka nevienoda temperatūra. Šviesus lageras dažniausiai geriausiai atsiskleidžia 4–7 °C temperatūroje, nes tuomet išlaikomas jo gaivumas. Kvietiniam alui dažniausiai rekomenduojama 5–8 °C temperatūra, kad labiau atsiskleistų vaisiniai ir prieskoniniai aromatai.
IPA ar „Pale Ale“ tipo alus geriausiai atsiveria 7–10 °C temperatūroje, nes per didelis šaltis gali nuslopinti apynių aromatą. Tamsesniems ir sodresniems alums, tokiems kaip stautas ar porteris, paprastai tinka 10–13 °C temperatūra, o stipresnėms ir sudėtingesnėms rūšims gali reikėti dar šiek tiek daugiau šilumos.
„Galima prisiminti paprastą taisyklę: kuo alus lengvesnis, tuo jis turėtų būti šaltesnis, o kuo stipresnis ir sudėtingesnis, tuo daugiau šilumos reikia jo aromatams atsiskleisti“, – aiškino aludarė.
Mažos detalės
Galutinį įspūdį kuria ne tik temperatūra, bet ir tinkamai parinkta taurė bei teisingas patiekimas. Būtent šios iš pirmo žvilgsnio nedidelės detalės leidžia geriau pajusti alaus aromatą, skonio balansą ir bendrą jo charakterį.
„Kartais skirtumas tarp tiesiog šalto alaus ir tikrai gero skonio slypi visai ne ten, kur daugelis tikisi. Kartais užtenka vienos detalės, kad tas pats alus atsiskleistų visiškai kitaip – gaiviau, pilniau ir tiksliau. Kai nebereikia spėlioti, lieka daugiau vietos tam, kas svarbiausia – pačiai skonio patirčiai“, – atkreipė dėmesį A. Briedienė.
