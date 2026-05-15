Prie apskrito stalo – mokslininkai ir tyrėjai

Konferencijoje išskirtos šešios pirminės sekcijos, atspindinčios Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto veiklą.
Tai yra vadybos ir ekonomikos, socialinės geografijos, viešojo administravimo, edukologijos bei sveikatos priežiūros vadybos sekcijos.
Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai ir ekspertai iš Vokietijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos ir kt.
Ypatingas dėmesys skirtas dirbtinio intelekto (DI) etikai, inovacijų taikymui švietime ir socialinių tinklų įtakai šiuolaikinei visuomenei.
Pranešėjai akcentavo, kad sparčiai augantis DI naudojimas kuria naujas galimybes, tačiau kartu kelia ir iššūkių dėl dezinformacijos, privatumo bei visuomenės pasitikėjimo informacija.
Klaipėdos universiteto prof. dr. Ligita Šimanskienė teigė, kad konferencijose ne tik pristatomos mokslinės naujienos, bet ir stiprinamas bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų.
„Pagrindinis konferencijos tikslas – dalintis savo moksliniais tyrimais, taip pat svarbu fizinis, gyvas kontaktas. Tokie susitikimai skatina naujas idėjas, tolesnius tyrimus bei projektines veiklas“, – pasakojo L. Šimanskienė.
Profesorė pabrėžė, kad šiais metais konferencijos išskirtinumas – apskrito stalo diskusija apie universitetų aljansų tvarumą.
Renginyje taip pat vyko diskusijos apie tvarų turizmą, visuomenės sveikatą, vadybos inovacijas bei tarptautinį universitetų bendradarbiavimą.
L. Šimanskienė akcentavo, kad nuo 2025 m. Klaipėdos universitetas – koordinuojantis partneris visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms.
Renginio dalyviai pristatė savo mokslines idėjas, tyrimus ir įžvalgas, o po pranešimų vyko aktyvios diskusijos, skatinusios dalintis patirtimi bei ieškoti bendrų sprendimų ateities iššūkiams.
