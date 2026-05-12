„Shodan“ komanda suspindo visų spalvų medaliais

Įspūdingas klaipėdietės pasiekimas
Lietuvos sportininkai iškovojo net 22 medalius: 7 aukso, 6 sidabro ir 9 bronzos. Prie šio įspūdingo rezultato reikšmingai prisidėjo ir karatė mokyklos „Shodan“ auklėtiniai, pelnę net 10 medalių – 4 aukso, 2 sidabro ir 4 bronzos.
Lietuvos rinktinės džiaugsmui, Karolina Radžiūnaitė iškovojo net du aukso medalius – kumite ir individualios kata rungtyse.
Kumite rungtyje „Shodan“ auklėtinė pirmojoje kovoje įveikė rumunę Alexią Latą, antrojoje stipriais smūgiais nugalėjo bulgarę Ivaniną Ivanovą Ivanovą, o trečiojoje – pusfinalio – dvikovoje pranoko Nyderlandų sportininkę Maud Van Erk.
Šios pergalės Karoliną atvedė į finalą, kuriame po atkaklios kovos ji įveikė ukrainietę Yelyzavetą Kravets ir iškovojo Europos čempionato aukso medalį. Individualios kata rungtyje „Shodan“ sportininkė pirmajame rate, atlikdama Yantsu kata, nugalėjo turkę Nisagül Büyük, o antrajame rate su Gekisai Dai kata pranoko švedę Matildą Viketoft.
Trečiojoje – pusfinalio – kovoje Karolina dar kartą triumfavo, techniškai atlikdama Tsuki no kata ir įveikdama Ukrainos sportininkę Daną Zin.
Finale „Shodan“ auklėtinė susitiko su rumune Crina Bianca Stase. Lemiamoje dvikovoje Karolina pasirinko atlikti Gekisai Sho kata.
Po abiejų sportininkių pasirodymų teisėjų sprendimu pergalė buvo skirta „Shodan“ mokyklos auklėtinei – Karolina tapo 2026 metų Europos čempione ir iškovojo antrąjį aukso medalį šiame čempionate.
Tai – įspūdingas sportininkės pasiekimas aukšto meistriškumo ir didelio pasirengimo reikalaujančiose varžybose.
Demonstravo aukštą meistriškumą
2026 metų Europos čempionato aukso medalį J18 amžiaus grupės 75–80 kg svorio kategorijoje iškovojo „Shodan“ auklėtinis Augustas Ambrazaitis.
Pirmojoje kovoje Augustas užtikrintai nugalėjo švedą Benjaminą Colliną, o antrojoje įveikė Rumunijos sportininką Bogdaną Nicolae Ene, ir pateko į finalą.
Lemiamoje dvikovoje „Shodan“ sportininkas stipriais smūgiais pranoko bulgarą Petarą Yordanovą Kabovą bei tapo 2026 metų Europos čempionu.
J18 amžiaus kategorijos komandinėje kata rungtyje 2026 metų Europos čempionato aukso medalius iškovojo „Shodan“ komanda – Titas Česnauskas, Jonas Stanevičius ir Dovydas Ūselis.
Pirmajame rate „Shodan“ auklėtiniai, atlikdami Gekisai Dai kata, įveikė Lenkijos komandą – N. Kuras, W. Gadomski ir K. Witkowski.
Antrajame rate, atlikę Tsuki no kata, jie nugalėjo Ukrainos sportininkus N. Tsiupką, Y. Maturą, S. Rozhdestvenskyi ir M. Petrushchak bei pateko į finalą.
Finale „Shodan“ komanda susitiko su kita Lietuvos ekipa – D. Petrausko, E. Stoncelio, R. Šeškauskaitės ir H. Zibalio komanda.
Lemiamoje kovoje „Shodan“ sportininkai pasirinko atlikti Yantsu kata.
Abi Lietuvos komandos demonstravo aukšto meistriškumo pasirodymus, reikalaujančius ilgo ir kruopštaus pasirengimo.
Po finalinių pasirodymų teisėjų sprendimu pergalė buvo skirta „Shodan“ komandai – T. Česnauskas, J. Stanevičius ir D. Ūselis tapo 2026 metų Europos čempionais.
Marija Sekunda 2026 metų Europos čempionate iškovojo sidabro medalį suaugusiųjų moterų +65 kg svorio kategorijoje.
Pirmojoje kovoje „Shodan“ auklėtinė įveikė vengrę Henriettą Gergely, o antrojoje pergalingai nugalėjo lenkę Katarzyną Jaśkowską, ir pateko į finalą.
Finalinėje dvikovoje Marija susitiko su lietuve Brigita Gustaityte. Po atkaklios ir įtemptos kovos teisėjų sprendimu pergalė buvo skirta varžovei, o Marijai atiteko 2026 metų Europos čempionato sidabro medalis bei Europos vicečempionės titulas.
Treniruočių kelias teisingas
Vyrų kumite rungtyje +90 kg svorio kategorijoje Europos vicečempiono titulą ir sidabro medalį iškovojo Eventas Gužauskas. Pirmojoje kovoje „Shodan“ auklėtinis susitiko su vengru Mate Baranyai, o antrojoje įveikė rumuną Mario Dedis. Pusfinalyje Eventas kovojo su Lenkijos atstovu Artemu Akimenkovu – stipriais ir tiksliais smūgiais jis iškovojo teisę kovoti finale dėl čempiono titulo. Finalinėje dvikovoje „Shodan“ sportininkas susirungė su dar vienu Lenkijos atstovu – Maciejumi Mazuru. Po atkaklios ir įnirtingos kovos teisėjų sprendimu pergalė buvo skirta varžovui, o Eventui atiteko 2026 metų Europos čempionato sidabro medalis bei garbingas Europos vicečempiono titulas.
2026 metų Europos čempionato bronzos medalius iškovojo Urtė Gedgaudaitė – J18 merginų kumite rungtyje +65 kg svorio kategorijoje, Jonas Stanevičius – J18 vaikinų kumite rungtyje 70-75 kg svorio kategorijoje, Matas Jonauskas – vyrų individualioje kata rungtyje, Matas Jonauskas, Greta Intaitė, Rima Barusaitė ir Dominykas Riauba – mišrios komandinės kata rungtyje.
Pagyrų nusipelno ir ant prizininkų pakylos neužkopę „Shodan“ sportininkai, kurie 2026 metų Europos čempionate atidavė visas jėgas ir demonstravo didelį ryžtą bei kovinę dvasią: Donatas Zeigis, Gratas Tamošiūnas, Laurynas Vaičikauskas, Martynas Navickis, Skaistė Eva Pėkautaitė, Tautvydas Šniaukas, Vilius Lipnickas ir Žygintas Zabukas.
Klubo vadovas Lukas Kubilius bei visi „Shodan“ mokyklos treneriai ir asistentai džiaugiasi sėkmingais auklėtinių rezultatais.
Tokiose aukšto lygio varžybose iškovota gausybė medalių tik dar kartą įrodo, kad kryptingas darbas ir pastangos treniruotėse veda teisingu keliu.
Artimiausios svarbios varžybos – Lietuvos jaunių J16 ir jaunimo U21 čempionatas, kuris gegužės 24 dieną vyks Kėdainiuose.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
