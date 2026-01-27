Iš tarptautinio turnyro „Okinavos“ auklėtiniai grįžo su medaliais

Varžybose sportininkai turėjo galimybę rungtys net trijose skirtingose kategorijose: kata (technikos demonstravimas), team kata (komandinis technikos demonstravimas), kumite (pilno kontakto kovos, kurios Lietuvoje leistinos tik nuo 18 metų).
Kata rungties vienoje kategorijoje rungėsi nuo 15 iki 45 dalyvių, tad norint laimėti medalį, teko įveikti daugybę varžovų.
Sporto klubo „Okinava“ auklėtiniams bei klubo vadovei pavyko iškovoti ne vieną prizinę vietą.
Bronzos medalius pelnė Diana Mačiūtė, Emilijus Stoncelis ir Vakaris Vitkus.
Iki medalio pritrūko, tačiau tarp top 8 geriausiųjų pateko Milda Šimanauskaitė, Gintautas Saveika, Justas Kucinas, Orestas Purys, Kajus Žvaginis ir Arsenij Djakov.
Komandinės kata rungties kategorijoje okinaviečiai nepaliko jokių šansų varžovams.
Aukso medalius iškovojo U18 amžiaus grupėje E. Stoncelis, Evelina Podolets ir Rasa Šeškauskaitė, o U16 amžiaus grupėje Gintautas Saveika, Justas Kucinas ir O. Purys.
Bronzos medalius suaugusiųjų kategorijoje iškovojo D. Mačiūtė, A. Djakov ir Rokas Povilionis, U16 amžiaus grupėje – Henrikas Toleikis, Smiltė Svipaitė ir K. Žvaginis.
Kumite rungtyje užtikrintai kovojo, į finalą pateko bei sidabrą iškovojo Mėta Jokubauskaitė, Vakaris Vitkus ir E. Podolets.
Bronzos medalius iškovojo J. Kucinas, G. Saveika ir Aurėja Gudaitė.
Po vieną kovą laimėjo, tačiau iki medalio sėkmės pritrūko: Dominykui Juciui, E. Stonceliui ir Viliui Geniui.
Per varžybas kiekvienas okinavietis parodė geriausią savo versiją, itin aukšto lygio techniką bei tikrą ryžtą ir drąsą kovose.
Klubo mokytojos didžiuojasi kiekvienu auklėtiniu, o ypač klubas labai vertina mokytoją D. Mačiūtę, kuri yra tikra kata technikos ekspertė, jau daugelį metų rodanti pavyzdį ir dalyvaujanti varžybose kartu su mokiniais.
Klubo mokytojos, paruošusios sportininkus varžyboms: D. Mačiūtė (5 dan), Rima Lisinskaitė (4 dan) ir Kristina Basova (4 dan).
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
