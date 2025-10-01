„HIFU“ ir „Wonder Face“: grožio procedūros, padedančios išryškinti veido kontūrus

Kodėl pagurklis atsiranda net ir jaunoms, lieknoms moterims?
Žiūrite į veidrodį ir galvojate: „Juk sportuoju, maitinuosi sveikai, svoris stabilus... tai iš kur tas pagurklis?“ Jei ši mintis atrodo pažįstama, žinokite – nesate viena.
„Tikrai ne svoris vienintelis kaltininkas“, – sakė Kauno „Era Esthetic Avenue“ gydytoja Evelina Sinkevičienė. Anot jos, per konsultacijas dažnai tenka išgirsti jaunų, lieknų moterų skundus dėl nepageidaujamo riebalinio sluoksnio ar odos suglebimo po smakru. Ir būtent tai kelia daugiausia klausimų: kodėl taip nutinka, net kai rodos, darai viską teisingai?
Kas slepiasi už pagurklio?
Priežasčių paletė platesnė, nei daugelis įsivaizduoja.
- Laikas ir raumenys. Su metais raumenys silpnėja, oda praranda elastingumą, o audiniai pamažu smunka žemyn.
- Technologijų spąstai. Kiek kartų per dieną pagaunate save pasilenkusią prie telefono? Nuolat nuleista galva silpnina kaklo raumenis, formuoja vadinamąjį „tech kaklą“.
- Netaisyklinga laikysena. Į priekį pasvirę pečiai, žemyn nukreiptas žvilgsnis – ir veidas ima atrodyti visai kitaip.
- Skysčių sąstovis. Kai limfa neteka laisvai, skysčiai kaupiasi ir veidas praranda grakštumą.
- Lokalinės riebalų sankaupos. Net ir lieknam žmogui jos gali susitelkti po smakru, sukurdamos vizualinį „pagurklio“ efektą.
„Svarbiausia išsiaiškinti, kas būtent lemia pokytį. Kartais pakanka sustiprinti raumenis, kartais reikia giluminio odos stangrinimo, o dažniausiai – jų kombinacijos“, – aiškino gydytoja.
Naujos kartos sprendimai – kai norisi ryškesnio veido kontūro
Laimei, šiandien egzistuoja technologijos, kurios leidžia be chirurginės intervencijos ir ilgo gijimo laikotarpio atkurti odos stangrumą bei išlaikyti natūralų veido ovalą.
HIFU – giluminis odos patempimas ultragarsu
Kai kalbame apie odos stangrinimą be chirurginės intervencijos, viena pažangiausių technologijų šiandien yra HIFU „Ultraformer III/MPT“. Tai aukšto intensyvumo fokusuotas ultragarsas, leidžiantis pasiekti giliausius odos sluoksnius – būtent ten, kur formuojasi atraminės odos struktūros.
Kaip tai veikia?
Procedūros metu ultragarsinės bangos fokusuojamos į skirtingą odos gylį (nuo 1,5 mm iki 4,5 mm). Ten susidaro mikroskopiniai šiluminiai taškai, kurie aktyvina natūralų audinių atsistatymą. Organizmas pradeda intensyviau gaminti kolageną ir elastiną – medžiagas, atsakingas už odos stangrumą ir jaunatvišką išvaizdą.
Svarbiausia tai, kad viršutiniai odos sluoksniai nepažeidžiami, todėl nereikalingas gijimo ar ilgo pasiruošimo laikotarpis.
Kokie rezultatai?
- Veido kontūrai tampa aiškesni, sumažėja pagurklis.
- Oda palaipsniui stangrėja, tampa lygesnė, skaistesnė.
- Natūraliai išryškėja veido ovalas, mažėja odos suglebimas.
Kada pasimato efektas?
Nors pirmieji pokyčiai pastebimi iš karto, ryškiausias rezultatas formuojasi per 2–4 mėnesius, kol atsinaujina kolageno skaidulos. Poveikis gali išlikti iki 12–18 mėnesių, vėliau rekomenduojama palaikomoji procedūra.
Dėl tokio giluminio poveikio HIFU dažnai vadinama nechirurginiu odos patempimu – natūraliai grąžinančiu veidui tvirtumą ir jaunatvišką išvaizdą.
„Wonder Face“ – veido raumenų treniruotė
Jeigu Jūsų problema – silpni raumenys, HIFU gali būti nepakankamas. Čia į pagalbą ateina „Wonder Face“ – procedūra, kuri dažnai vadinama veido fitnesu.
Specialūs impulsai priverčia raumenis dirbti už jus. Gulite, ilsitės, o tuo metu veidas treniruojasi. Papildomai radijo dažnis gerina kraujotaką, skatina kolageno gamybą.
Pirmi rezultatai džiugina jau po kelių seansų: pakyla antakiai, išryškėja skruostai, stangrėja kaklas, o veido ovalas tampa ryškesnis.
Procedūrų derinys – stipresnis poveikis
Norint pasiekti ryškesnį ir ilgiau išliekantį rezultatą, dažnai rekomenduojama derinti HIFU „Ultraformer III/MPT“ ir „Wonder Face“ procedūras. Kiekviena jų veikia skirtingus sluoksnius, todėl poveikis tampa kompleksiškas:
- HIFU pasiekia giliuosius odos sluoksnius. Čia stimuliuojama kolageno ir elastino gamyba, atkuriamas odos tvirtumas, sumažinamas suglebimas, ryškėja veido ovalas. Šis procesas vyksta palaipsniui – efektas labiausiai matomas po kelių mėnesių.
- „Wonder Face“ veikia raumenų lygmenyje. Neurostimuliacija priverčia juos dirbti, todėl atkuriamas tonusas, sustiprėja kaklo ir smakro sritis. Tuo pačiu metu radijo dažnis gerina kraujotaką bei limfotaką, o oda tampa lygesnė ir vizualiai skaistesnė.
Derinant abu metodus:
- sumažėja pagurklis ir odos suglebimas,
- veido kontūrai tampa aiškesni,
- oda įgauna stangrumo ir elastingumo,
- raumenų tonusas padeda palaikyti ilgiau išliekantį rezultatą.
Tokiu būdu užtikrinamas kompleksiškas poveikis – veidas atrodo pailsėjęs, oda tampa stangresnė, o bendras įvaizdis harmoningesnis.
Grožį palaiko įpročiai
Procedūros padeda, bet ilgalaikį rezultatą išsaugo kasdieniai įpročiai.
- Laikykite ekraną akių lygyje.
- Nepamirškite veido mankštų.
- Gerai išsimiegokite ir gerkite pakankamai vandens.
- Baseine plaukite „karališkai“ – galvą laikykite virš vandens.
Ką verta žinoti?
Neinvazinės procedūros neskausmingos, nereikia jokio pasiruošimo ar poilsio režimo. Jos tinka visiems odos tipams, atliekamos ištisus metus, o efektas išlieka ilgai. Palaikomąją procedūrą rekomenduojama atlikti kas 6–12 mėnesių.
Svarbiausia – patikėti save tik sertifikuotiems prietaisams („Ultraformer III“, „Ultraformer MPT“) ir patyrusiems specialistams.
Pagurklis – tai ne tik estetikos, bet ir savijautos klausimas. Jei kiekvieną kartą žiūrėdama į veidrodį pagaunate save norinčią šiek tiek pasikelti smakrą ar paslėpti profilį nuotraukoje – žinokite, kad sprendimas egzistuoja.
